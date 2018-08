Ronaldo: "El fichaje de Neymar por el Madrid no es viable"

Publicado 30/08/2018 15:57:08 CET

El brasileño se niega a comentar la hipotética adquisición del Real Valladolid

MONTECARLO, 30 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario ha asegurado que ahora mismo "no es viable" que su compatriota Neymar fiche por el Real Madrid porque "no hay negociación" con el Paris Saint Germain, dijo "entender perfectamente" la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus y se ha negado a comentar los rumores sobre su posible compra del Real Valladolid.

"No tengo nada que decir de este tema", zanjó Ronaldo sobre una hipotética compra del club pucelano. El brasileño se adelantó a cualquier posible pregunta sobre este tema ante la prensa española en Montecarlo, donde compareció tras firmar su acuerdo de patrocinio con el Banco Santander.

Por contra, 'O Fenomeno' no regateó la pregunta sobre la relación entre el Real Madrid y Neymar. "He leído muchas cosas en la prensa y cada vez que sale alguien del Real Madrid no deja claro el interés por Neymar. Todos los buenos jugadores interesan a grandes clubes; de nueve, diez dirían que quieren a Neymar. Tampoco tenemos que estar jugando con la emoción de la gente. No es viable, no hay negociación, pero hablo desde fuera. No estoy dentro del club y no tengo ninguna atribución dentro del club para hablar de fichajes. Hablo desde fuera como un enamorado del club", subrayó.

La llegada del jugador del Paris Saint-Germain serviría para ocupar el vacío dejado por Cristiano Ronaldo, cuya marcha a la Juventus entiende "perfectamente" el exdelantero. "No hay duda de que él quería cambiar de aires, así lo ha hecho y tiene todo el derecho. El madridismo le tiene que estar siempre muy agradecido porque hizo historia con el Madrid. Le deseo suerte en esta nueva aventura", dijo.

En cualquier caso, remarcó que "en el Madrid siempre va a haber quien marque los goles". "Si no está uno está el otro. Un equipo no es solo un jugador, aunque aparezca más que otro. Se juega de manera colectivo y todos tienen su protagonismo, así tiene que ser", analizó, asegurando que todavía no es la hora de Vinicius, un "joven talento que tiene que crecer, mejorar y evolucionar".

"Todos los equipos están haciendo movimientos así, buscando jugadores cada vez más jóvenes que a su vez están triunfando cada vez más jóvenes. Hay un cambio, están preparados antes. El Madrid lo está haciendo muy bien. Después de ganar tres Champions se permite cambiar la estrategia y arriesgar un poco con los jóvenes, hace bien en intentarlo", valoró Ronaldo sobre los últimos movimientos del equipo blanco, que también fichó recientemente a otra joven promesa brasileña como Rodrygo.

"EL MADRID ES IGUAL DE FAVORITO SIN CRISTIANO"

"Yo no recomiendo a nadie a Florentino, el Madrid ya tiene un gran equipo de ojeadores, uno de los mejores del mundo", aclaró sobre su vinculación con el club blanco el carioca, quien se quedó "sorprendido como todo el madridismo" con la renuncia de Zinedine Zidane. "Pero hay que aceptarlo, cada uno tiene sus objetivos y aspiraciones. Una vez que has ganado tres veces quieres buscar otro objetivo", agregó.

Pese a las marchas del francés y de Cristiano, ve "igual de favorito" al Real Madrid por el trono europeo. "Es un equipo con mucha tradición, sobre todo en esta competición donde sabe jugar muy bien. Los equipos ingleses se han reforzado muchísimo, pero que los dos máximos favoritos siguen siendo Madrid y Barça. El Atlético ha mejorado muchísimo y ha logrado un nivel increíble, ha jugado dos finales de Champions y tienen que estar muy contento por lo que han hecho", concluyó sobre el equipo rojiblanco, al que no ve como uno de los máximos favoritos.

De igual modo, tampoco concede esa condición al Paris Saint-Germain. "Mbappé es un joven muy, muy, muy bueno y con mucha velocidad. El PSG tiene muy buen equipo, pero ganar la Champions hace falta más que buenos jugadores. Los equipos se hacen de forma colectiva", reiteró Ronaldo, que no ve muy claro quién ganará el Balón de Oro. "El Mundial tiene muchísimo peso y ni Cristiano ni Messi lo han hecho bien", recordó.