Ronaldo: "Quiero hacer historia también en la Juventus"

Publicado 22/08/2018 17:38:08 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, afirmó que desea "hacer historia también" en el club italiano después de lograr un currículo sobresaliente en el Real Madrid y aseguró haberse adaptado bien a Turín tras reiterar que fue una "decisión fácil" fichar por la 'Vecchia Signora'.

"Hay cosas en la vida que parecen escritas en el destino. No lo habría esperado, pero ha sucedido. La decisión ha sido fácil porque la Juve es un gran equipo. Lo que he hecho en el Real Madrid es histórico, he ganado todo y en ese equipo tengo muchos amigos. Mi familia vive allí pero decidirme a venir ha sido fácil. Quiero hacer historia también en este club", afirmó en una entrevista para la plataforma de 'streaming' DAZN.

Cristiano Ronaldo se declaró "entusiasmado" por jugar en uno de los clubes "más grandes" del mundo. "Me he adaptado bien a Turín, estoy feliz, el equipo es fuerte y estoy sorprendido en positivo. Me gusta la mentalidad, es positiva. Tienen métodos muy particulares, son muy profesionales y por eso me encuentro bien", señaló.

Respecto a sus retos, Ronaldo dijo que quiere volver a levantar la máxima competición continental de clubes, la que ha ganado de forma consecutiva en los tres últimos años con el club blanco. "Quiero ganar la Champions con la Juve, pero sin ser una obsesión. Un paso tras otro. Y veremos qué pasa. Si no es este año, será el próximo o el siguiente", señaló.

Por otro lado, 'lamentó' haber marcado aquel gol de chilena contra su actual club con el Real Madrid en la pasada 'Champions'. "Desgraciadamente marqué ese gol contra mi actual club. Pero de todas formas eso ya es pasado. En mi opinión es uno de los mejores goles de mi carrera hasta el momento. Y, por supuesto, cuando la gente empieza a aplaudirme en el estadio yo estaba como '¡Wow!'. Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado en mi vida, así que fue un momento increíble", rememoró.