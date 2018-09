De Rossi: ¿Aliviado sin Cristiano? El Madrid debería haber vendido a ocho jugadores más"

Publicado 18/09/2018 20:54:22 CET

El futbolista italiano y capitán de la AS Roma, Daniele de Rossi, declaró que no estará "aliviado" al no ver a Cristiano este miércoles en el debut en la Liga de Campeones ante el Real Madrid (21.00 horas) en el estadio Santiago Bernabéu, al que De Rossi calificó como "increíble".

"Hay muchos jugadores parecidos a Ronaldo. No iguales, pero sí parecidos. No tendré la sensación de alivio porque no esté. El Real Madrid tendría que haber vendido a ocho jugadores para que me sintiera aliviado. El Real está lleno de jugadores buenísimos. En defensa, los centrocampistas, los delanteros...", se sinceró De Rossi.

El capitán de la Roma intentó explicar qué haría si un jugador de la talla del delantero portugués se marchase de su club. "Cuando pierdes a un jugador como Cristiano, se crean más ganas de demostrar el valor del equipo. No puedo saber lo que puede significar perder un jugador que ha ganado tanto como él, pero lo que tiene que hacer un capitán es ver cuál es la plantilla y apoyarla en todo momento", interpretó.

"Si hubiera podido elegir, hubiera escogido a otro oponente para el primer partido. Aunque a veces en el pasado nos tuvimos que enfrentar a equipos más pequeños y nos costó más. Tenemos que recordar cómo jugamos hace unos meses en esta competición", expresó sobre el rival "más difícil", en su campo y en el estreno en 'Champions'.

De Rossi también tuvo buenas palabras para el estadio donde se disputará el primer choque de ambos en la competición. Un estadio que De Rossi conoce sus anteriores visitas con la Roma y la selección italiana. "Es un estadio increíble, aquí se viven emociones únicas. Podría ser mi último partido aquí y estoy emocionado", expresó. "Será delicado. Esta emoción hay que interpretarla de manera positiva. Siempre es un muy bonito jugar aquí, un honor, y estoy muy contento", añadió.

La última vez que jugó en el Bernabéu fue con la selección italiana en septiembre del año pasado. Entonces, España derrotó a Italia (3-0) y casi se aseguró el pase al Mundial de Rusia. La 'azzurra' quedó relegada al segundo puesto del grupo y tuvo que jugar una repesca, que perdió ante Suecia, quedándose así sin Copa del Mundo.

"He pasado por el vestuario y me acordé justo de ese partido. Es algo que no me apetece pensar. Supuso la eliminación de una selección que hasta ese momento había jugado muy bien. Esa rabia y dolor no la voy a llevar conmigo este miércoles. Nos tenemos que acordar de todas las veces que nos fue bien aquí. Tenemos que centrarnos en los pensamientos positivos", comentó.

Sobre la política de fichajes del club 'giallorosso', en un verano en el que el conjunto italiano ha vendido a pilares importantes como Kevin Strootman, Radja Nainggolan o el portero Alisson Becker, De Rossi comentó que vender a los jugadores buenos es "el destino" de la entidad. Cuando yo empezaba ya era así. El año pasado también perdimos bastantes jugadores antes de empezar y jugamos una temporada muy buena", declaró.

DEFIENDE A SU TÉCNICO

El 'capitano' ejerció como tal en la defensa a Eusebio di Francesco, técnico del equipo romanista. "No es el primer entrenador que se critica porque es normal cuando no se gana. Se critica a los jugadores, al club y al entrenador. Y más en Roma, que lo que queremos, lo queremos ya. En España también pasa", inició.

"Nuestro entrenador nos ha llevado a un punto donde no habíamos llegado, con una filosofía de juego muy precisa. El entrenador estará menos contentos de algunos resultados, pero poner en duda su trabajo es otra cosa. Incluso el año pasado, haciendo un buen año se puso nos criticó", añadió en su defensa al entrenador de Pescara.

Además, sobre el futuro en la competición, concluyó que este año deberían tener más recorrido que el anterior, al menos en la fase de grupos, por la entidad de los rivales. "El año pasado tuvimos a dos equipos muy, muy buenos en la fase de grupos [por Atlético de Madrid y Chelsea]. Este año tendríamos que tener más recorrido. Lo podemos conseguir con ambición y así viviríamos cosas bonitas como las del año pasado".

La Roma llegó hasta semifinales, el curso pasado, cuando fue eliminado por el Liverpool, tras apear al Shakhtar Donetsk en octavos y al Barcelona en cuartos de final. Este año, empezarán ante el vigente campeón, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.