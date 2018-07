Rubiales: "Molina tiene una idea parecida a la nuestra, era la persona idónea"

Actualizado 09/07/2018 13:25:08 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que trabajan para la llegada de un "líder incontestable" como seleccionador nacional, que anunciarán este mismo lunes tras la reunión de la Junta Directiva y que debe ser "una persona de carácter y al que se respete".

"Tenemos claro el perfil de entrenador. Debe ser una persona de carácter, que imponga su criterio dentro del vestuario y al que se le respete. Si miramos atrás, hemos tenido seleccionadores que han dirigido equipos que nos han dado muchos éxitos", comentó Rubiales en la presentación del nuevo director deportivo de la RFEF, José Francisco Molina.

El presidente anunció que, después de la Junta Directiva de este lunes, "probablemente" ya tengan decidido quién tomará las riendas de la selección y habló sobre la imagen que debe tener éste, después de los rumores que sitúan a Luis Enrique Martínez al frente de 'La Roja'. "Lo ideal es que nos llevemos todos bien, aunque recuerdo a Luis Aragonés que tuvo muchos problemas con vosotros. Desde luego, buscamos un líder incontestable dentro del vestuario y que de su pauta no se salga nadie", recalcó.

Sobre esta decisión, Rubiales negó que se hubiera consultado con los jugadores. "Ellos ya han dicho cuál es su situación. Sea cual sea el seleccionador, ellos saben lo que deben hacer, cuidarse al máximo y estar a disposición de quien venga. Aquí hacemos las cosas siempre buscando las cosas para la selección y ellos saben que deben estar a tope", valoró.

Luis Rubiales presentó a José Francisco Molina después de la salida de Fernando Hierro, quien renunció a su anterior cargo después de dirigir a la selección española durante el Mundial de Rusia. El dirigente de la RFEF negó cualquier tipo de conflicto con el técnico, resaltando la "magnífica relación" que mantienen y agradeciendo el "comportamiento" que ha tenido en las últimas semanas.

"MOLINA ES LA PERSONA IDÓNEA"

"Quiero poner en valor que, cuando me senté con Molina, él fue el primero que me comentó que quería asumir el reto, que quería mejorar todo lo posible. Lo hizo con un compromiso enorme con la federación", valoró un presidente que destacó los dos años de contrato para este nuevo cargo. "No queremos que nadie se quede hipotecado en el futuro, así que nos pareció éticamente correcto a los dos", continuó.

El exguardameta afrontará este reto como la "persona idónea" para Rubiales, después de cumplir "todos los parámetros" en ese cargo de director deportivo, y justificando su llegada por las "necesidades que se crean". "El fútbol es una apisonadora, pasa todo muy rápido y los resultados mandan. En el nuevo modelo de gestión que queremos implantar, queremos llevar a la Real Federación Española de Fútbol a los máximos niveles de éxitos", explicó.

Luis Rubiales se alegró por ver cómo el nuevo miembro de la RFEF se encuentra en la "línea de pensar que se ha hecho un buen trabajo", sobre todo después de la decepción mundialista. "Nuestro estilo tiene muchas cosas buenas y otras que debemos mejorar. Mantener lo bueno nos puede llevar a cosas positivas", concluyó.