Rubiales: "Tebas ha ignorado a clubes y jugadores, su comportamiento ha sido terrible, carente de respeto"

Publicado 07/09/2018 18:58:56 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó que Javier Tebas, máximo responsable de LaLiga, ha "ignorado a clubes y jugadores" con un "comportamiento terrible y carente de respeto" a la hora de decidir que un partido del Campeonato Nacional de Liga se celebre en Miami (Estados Unidos).

"Javier Tebas habló con todos menos con las personas con las que tenía que hablar", indicó Rubiales en una entrevista a 'The Guardian'. "Es una falta total de respeto, infiel e incomprensible. Este presidente exige mucho a los demás cuando su propio comportamiento deja francamente mucho que desear. No hemos tenido ni una sola llamada", añadió el presidente de la RFEF.

"No he visto el contrato, así que no puedo decir mucho, pero diré esto: el presidente de la FIFA protege la competencia interna y llevar LaLiga a otro lugar representa una invasión a ese país. Ha ignorado por completo a los jugadores e incluso a los clubes, firmando un contrato con un país privado durante diez o quince años. Su comportamiento fue terrible, pero muy parecido a Javier Tebas: muy carente de respeto", señaló Rubiales.

En este sentido, el exfutbolista recordó que Tebas hace todo esto de manera "grosera". "Ha firmado un acuerdo que no le corresponde firmar. Lo que ha firmado no tiene valor. No significa nada sin nuestra autorización, así que veremos lo que sucede con este partido", añadió en referencia al duelo entre Girona y Barça que se disputaría el 26 de enero en Miami.

En relación a otras cuestiones, el que fuera presidente del sindicato de futbolista fue preguntado por la despedida de Julen Lopetegui antes del Mundial y quiso zanjar el asunto. "Traté de actuar con honestidad, de acuerdo con nuestra ética. No tiene sentido volver atrás; estamos en la era de Luis Enrique, y estoy convencido de que vamos a estar muy orgullosos del equipo", comentó.

Además, Rubiales habló sobre la renovación que afronta al frente de la RFEF después de casi tres décadas de mandato de Ángel María Villar. "Se ha causado mucho daño [por el antiguo régimen en la FIFA y la RFEF]. La situación es difícil, pero si bien debemos distanciarnos de ella, también debemos brindarles la presunción de inocencia", recordó.

"Lo que hemos hecho es imponer nuevas reglas, controles externos, auditorías, comisiones, regulaciones para proteger la integridad y la transparencia. Estoy enamorado del fútbol y cuando estás enamorado, tiendes a encubrir defectos, pero como presidente no puedes. El fútbol en sí, el juego real, es un deporte saludable. En cuanto a lo que hay a su alrededor, hay algunos elementos que no me gustan", agregó.

ESPAÑA NO PUEDE TENER 'UN' WEMBLEY

Por último, afirmó que la selección española nunca podría tener un estadio como Wembley, donde jugarán este sábado ante Inglaterra en la primera jornada de la Liga de Naciones. "Es un concepto encantador, pero no es viable: no podemos gastar cientos de millones en un estadio como Wembley para usarlo pocas veces", manifestó.

"Y hay otra pregunta que es aún más importante: España pertenece a todos los españoles; tenemos que llevarlo a todas partes del país. No lo haremos", replicó Rubiales, que desarrolló su idea al respecto. "Vamos a abrir un proceso de licitación para que los estadios de más de 45.000 asientos puedan pedir mantenerlo en ciclos de dos años", sentenció.