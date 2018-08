Rulli: "Me quedo, tengo ganas de cambiar lo que fue el semestre pasado"

Publicado 23/07/2018 20:09:40 CET

El portero de la Real Sociedad, el argentino Gerónimo Rulli, aclaró en una rueda de prensa los problemas de "actitud" y el motivo por el cual se queda, explicando que su mentalidad cambió tras una serie de circunstancias negativas.

"Me quedo. Tengo ganas de cambiar lo que fue el semestre pasado. Creo que no fue lo que se venía viendo de mí en las primeras tres temporadas. Ya tengo las pilas recargadas y tengo muchísimas ganas de trabajar y aprovechar a Luis (Llopis), que es un entrenador de porteros bárbaro y sacar el máximo rendimiento posible", destacó.

Rulli (La Plata, 1992) no tuvo un buen final de año, entre lesiones y un rendimiento inferior al que se le había visto desde su llegada en 2014, procedente del Deportivo Maldonado uruguayo. "Ahora me voy a preocupar por entrenar, por estar a la disposición de mi entrenador y pelear el puesto de la Real como estos cuatro años. Tuve frustaciones, lesiones y tampoco se me dio ir al Mundial, y desde ese momento mi mentalidad cambió".

El italo-argentino, de 26 años, no quiere mirar atrás al pasado. "Me molestaron varias cosas pero sería revolver en la basura recordarlas. Prefiero olvidar estos últimos seis meses, o incluso los cuatro años anteriores, y empezar un nuevo reto. Fueron momentos duros. Gracias a Dios ya quedaron atrás y lo veo como una cicatriz, que me dolió, pero que me hizo muchísimo más fuerte", argumentó.

"La llegada de Garitano y hablar con Roberto Olabe [director deportivo] me hizo entender que este año era muy importante para mí. Me voy a quedar, voy a hacer todo lo posible por este equipo, que fue el que me abrió las puertas cuando vine de Argentina y al que le debo muchísimo. Sería una falta de respeto no rendir al máximo", comentó.

Rulli tendrá como principal competidor a Miguel Ángel Moyá, fichaje procedente del Atlético de Madrid. "Mi nueva mentalidad y forma de pensar hacen que quede todo atrás. Compartiré el arco con grandísimos colegas y tenemos la oportunidad de aprovechar a un entrenador de porteros que quedó campeón de las últimas tres 'Champions League'. Sería muy necio no aprovechar eso y tomar la decisión más fácil que hubiera sido irme", explicó sobre la llegada de Luis Llopis, exentrenador de porteros en el Real Madrid de Zinédine Zidane.

El guardameta tiene claro que su imagen no ha sido positiva en los últimos tiempos, algo que busca modificar. "En todo momento estuve seguro de que quería cambiar mi imagen, que no era la adecuada, todos saben cuál es; y creo que voy a poder. Estoy muy contento con mis compañeros, con el cuerpo técnico y creo que se va a ver a otro Rulli en esta temporada", relató.

El platense ya se pone como objetivos jugar más encuentros, encajar menos para poder volver a la selección albiceleste, pero sabiendo que lo fundamental es conseguir los éxitos grupales.

"Los objetivos del equipo son mejorar el rendimiento de la temporada pasada y pelear los puestos de Europa. Individualmente, que me metan menos goles, jugar más partidos y ser parte de la selección, que viene ahora un proceso de renovación, pero lo primero de todo son los objetivos del grupo", explicó.