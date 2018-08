Sarri, sobre la posible marcha de Courtois: "Depende del club y, especialmente, de él"

ACTION IMAGES VIA REUTERS - Archivo

Publicado 03/08/2018 17:00:46 CET

LONDRES, 3 Ago. (Reuters/EP) -

El entrenador del Chelsea FC, Maurizio Sarri, no despejó las dudas sobre la posibilidad de que su portero Thibaut Courtois, pretendido por el Real Madrid, se vaya a quedar, pues la decisión "depende del club y, especialmente, de él", que debutará de manera oficial este domingo en la Community Shield ante el Manchester City.

"Courtois es el portero del equipo, no sé lo que pasará, depende del club y, especialmente, de él. Espero que sea nuestro portero", resumió el italiano de 59 años sobre el guardameta belga, al que se le ha relacionado en las últimas semanas con el Real Madrid.

Por otro lado, Sarri fue mucho más contundente sobre lo que ocurrirá con el internacional brasileño Willian, pretendido por el FC Barcelona y que llegó hace solo cuatro días a las instalaciones del club tras alargar las vacaciones.

"Estoy muy confiado en que se Willian se quedará con nosotros. No hay problemas con él. Hablé con él el jueves porque llegó tarde, no sobre su futuro. Fue una conversación muy positiva y estoy muy feliz con él. No existe un 'caso Willian'", aseveró el exentrenador del Nápoles.

El Chelsea de Sarri debutará de manera oficial este próximo domingo (16.00) en la supercopa inglesa, conocida como Community Shield, ante el Manchester City de Pep Guardiola. El campeón de la FA Cup y el de la Premier se medirán en el estadio de Wembley. Sarri le da mucha importancia a la primera final de la campaña.

"Tengo ganas de jugar en Wembley, es mi primera vez. El partido será muy difícil para nosotros. Quiero ganar, porque es muy importante conseguir un trofeo inmediato. En este punto de la temporada es importante la actuación, necesitamos mejorar", contó el napolitano.

Como es normal a estas alturas de temporada, los 'blues' no tienen "el máximo nivel, tras muchos entrenamientos, viajes y partidos". "Ahora no estamos en el nivel 'top', pero tenemos que intentar conseguir mostrar una buena imagen y un buen resultado", explicó.