Saúl Ñíguez: "Desde mi rol en el equipo me siento importante"

Publicado 09/09/2018 20:17:20 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Saúl Ñíguez negó este domingo sentirse "fundamental" en la nueva España que dirige Luis Enrique, pero sí "importante" desde su rol de trabajar para el equipo, al tiempo que reconoció lo especial de llegar con 'La Roja' a su Elche natal, donde este martes jugarán el segundo partido de la Liga de Naciones contra Croacia.

"Luis Enrique me pide que sea el jugador que soy. Que trabaje mucho para el equipo, intente aportar, y sobre todo con llegada al área. No me pide nada extraño", indicó en rueda de prensa en el estadio José Rico Pérez de Alicante.

España jugará sin embargo en el Martínez Valero de Elche contra la finalista en el Mundial de Rusia, después del estreno con victoria en Londres ante Inglaterra (1-2). En Wembley, el jugador ilicitano fue uno de los hombres destacados del primer once de Luis Enrique, autor además el 1-1, para comenzar a disfrutar de unos minutos con los que no contó en el reciente Mundual.

"No es el momento de hablar del pasado. Es verdad que le di muchas vueltas en el verano pero ya no importa nada. Viví una experiencia única por ser mi primer Mundial. A pesar de no jugar aporté lo que tenía que aportar. No me lo tomé de mala manera porque en la anterior Eurocopa me quedé fuera de la lista y ya me di cuenta de muchas cosas. Lo que tengo que hacer es trabajar bien en mi equipo y así todo lo demás llega", dijo.

Saúl tampoco quiere crecerse ahora. "Fundamental para la selección no lo soy. Solo llevo 11 partidos, no creo que sea fundamental. Desde mi rol en el equipo me siento importante, con más o menos minutos. Todo lo que hago es para el bien del equipo y eso es lo que me caracteriza. Es verdad que hicimos un gran partido pero hay que tener los pies en el suelo", afirmó.

"El futuro no lo sé. Es verdad que Xavi e Iniesta son historia de nuestra selección. Nos han hecho ser los mejores del mundo y ellos también han estado entre los mejores. Ahora lo que viene es otro tipo de jugador pero la filosofía que ellos marcaron con Luis Aragonés fue el principio de una época dorada en la que nosotros intentaremos conseguir algún trofeo también aunque es muy difícil hacer lo que hicieron", añadió.

El atlético echó en falta a su compañero Antoine Griezmann en los premios 'The Best' de la FIFA, por un "año magnífico y ganando títulos" que espera sí le nomine al Balón de Oro, y elogió a sus rivales croatas en la liga española. "Todos conocemos a Luca y Rakitic, pero nosotros nos centramos en el colectivo", dijo.

Saúl terminó dejando claro lo especial del partido con España en su ciudad. "Van todos mis familiares. Es muy especial y emotivo volver al Martínez Valero. Es verdad que he tenido la suerte de hacerlo varias veces con el Rayo y el Atlético y no lo había hecho con la selección. Algún día lo haré con la camiseta del Elche", finalizó.