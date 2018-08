Sergi Gómez: "Hay jugadores de sobra para hacerle frente al Barcelona"

Publicado 31/07/2018 16:50:59 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa Sergi Gómez ha destacado que su fichaje por el Sevilla es un "salto importante" en su carrera y ha asegurado que su nuevo equipo tiene "jugadores de sobra para hacerle frente al Barcelona" en la Supercopa de España, mientras que el francés Joris Gnagnon, con el que ha compartido presentación, ha destacado que "es algo maravilloso" fichar por el equipo andaluz.

"Estoy feliz de estar aquí y para poder seguir creciendo nada mejor que un club como éste. Desde el primer momento voy a darlo todo para hacer más grande al sevillismo. Es un salto importante en mi carrera y me lo tomo con orgullo, sabiendo que puedo seguir mejorando aquí y aportando para lograr los objetivos colectivos", apuntó Gómez durante su puesta de largo en declaraciones recogidas por la web del club.

Formado en la cantera del Barcelona, el zaguero reconoció que "será importante" disputar la Supercopa de España contra el equipo azulgrana y recordó que su debut en el fútbol de élite se produjo precisamente en el Sánchez-Pizjuán como jugador visitante.

"Para mí será importante por donde me he criado y porque también fue aquí donde debuté con el primer equipo del Barcelona. Puede ser un día para enmarcar y aunque es difícil, hay jugadores de sobra para hacerle frente al Barcelona", animó.

Además, el jugador de Arenys de Mar también tuvo palabras para su nueva afición. "Ya lo había vivido desde el césped como rival y es motivante ver a la gente cómo anima. Se agradece tener una afición como esta, es algo que impacta", dijo.

Por su parte, Gnagnon destacó que "es algo maravilloso" llegar al Sevilla tan joven -21 años- y agradeció el recibimiento. "He hablado con los compañeros franceses, los españoles también me han recibido muy bien, el director deportivo, presidente, entrenador... Todos me ayudan mucho. Es cierto que cuando uno viene del extranjero no es fácil, pero pienso que me voy a integrar bien en el conjunto", aseguró.

Además, el galo también destacó que llegar a la liga española es "una paso adelante" en su carera y "sobre todo hacerlo a este equipo". "Entreno todos los días para comprender mejor el fútbol español. El Sevilla es un equipo acostumbrado a ganar títulos, incluso europeos. Mi idea y mi mente están ahora en el Sevilla y es lo único en lo que pienso", sentenció.