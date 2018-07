Sergio Ramos: "Messi tuvo suerte de no darle en la cara y Cristiano le dio en la nariz"

Actualizado 27/01/2010 17:17:22 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos considera que se ha formado "demasiado alboroto" con todo lo sucedido por la expulsión de su compañero Cristiano Ronaldo ante el Málaga y defendió al portugués, que "no tiene ninguna intención de agredir y sólo se intenta quitar de encima" a Mtiliga, y que tiene "todo el apoyo del vestuario".

Así, comparó la jugada de su compañero con otras similares, como la que él mismo sufrió en el partido del sábado o la de hace unas semanas entre Messi y el sevillista Marc Valiente. "Recibí un codazo de Duda y no se ha hablado porque son disputas involuntarias del balón que no hay intención de maldad o de agredir a un compañero y no hay que hacer más hincapié", señaló sobre la primera.

"Messi tuvo la suerte de no darle en la cara y Cristiano la mala suerte de darle en la nariz", añadió, sobre esta acción del azulgrana que el Real Madrid utilizó en sus alegaciones, pero el Comité de Competición no consideró antecedente vinculante.

Además, eludió reconocer la posibilidad de que este tipo de jugadas estén habitualmente más castigadas para los defensas que para los atacantes. "Para eso está el árbitro, que es el que tiene que decir si lo considera una agresión o una jugada involuntaria, nosotros no estamos para decir nada ni a favor del árbitro ni de un jugador", recalcó.

Para el duelo ante los gallegos, el andaluz sabe que "echarán de menos" al luso, como también le sucederá al Deportivo con Filipe Luis. "Es un jugador fundamental y se le echa de menos, pero el Real Madrid debe estar por encima de todos y tenemos una plantilla amplia y con jugadores que estarán ilusionados por aprovechar su oportunidad", dijo.

"Ellos también echarán de menos a Filipe Luis, a quien aprovecho para mandar un salud y que tenga una pronta recuperación, que estaba despuntado y demostrando que era una pieza clave en su juego", añadió.

El sevillano espera que su equipo pueda "romper la estadística" en Riazor, donde el Real Madrid no gana desde 1991 y así poder acercarse al "objetivo del título", para lo que tiene claro que todos los partidos serán clave.

"Nos vamos a jugar la Liga en todos los campos y tenemos que poner el máximo en cada partido, respetando al rival que sea, se llame como se llame. Tenemos que recortar la diferencia de cinco puntos y cada partido va a ser una final y nos vamos a estar jugando la liga", apuntó.

"LA DISTANCIA NO ES LARGA, VAMOS A ESTAR A MUERTE EN LA PELEA".

Además, los errores "mínimos" que ha tenido el Barcelona y viendo que "ha pinchado poco", obliga a los madridistas a protagonizar una gran segunda vuelta, como en los últimos años. "Vamos a intentar no regalar ningún punto y estar como en las ligas anteriores. Una distancia de cinco puntos no es para nada larga. Hay muchos puntos en juego y vamos a estar a muerte en la pelea", advirtió.

El de Camas, además, aseguró que "por supuesto" que le gusta como juega en Real Madrid y elude "comparaciones" con los azulgrana. "Es mi equipo, mis compañeros y estoy encantado de estar aquí, no nos tenemos que comparar con nadie, ellos tiene su estilo, sus jugadores y nosotros todo lo contrario, nuestro objetivo, nuestro sistema, que es muy diferente, pero una idea clara que es conseguir los dos títulos", argumentó.

Por otra parte, se mostró "dispuesto a jugar" en el eje de la zaga o "donde haga falta" si Garay no se recupera a tiempo. "Este año me he adaptado un poco más al lateral y sea ahí o de central lo haré encantado mientras sea para ayudar al equipo", señaló.

Finalmente, Sergio Ramos afirmó que Benzema, pese al carácter serio que demuestra públicamente, es un jugador que siempre "está bromeando". "Nosotros convivimos con él y es un jugador muy simpático, que tiene buen carácter, habla un poco de español, se está adaptando muy bien al grupo y estamos muy contentos con él", confesó.