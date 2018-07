Setién: "No recibí en ningún momento ninguna llamada para ser seleccionador"

Publicado 10/07/2018 18:04:11 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, aseguró este martes que no recibió "ninguna llamada en ningún momento" para hacerse cargo de la selección española y que respetará el contrato que tiene con la entidad bética, al tiempo que respaldó el nombramiento de Luis Enrique Martínez "porque va a ser un seleccionador extraordinario".

"No he recibido ninguna llamada en ningún momento de la selección, lo he visto como una posibilidad irreal completamente. Tengo un contrato en vigor que siempre respetaré y salvo circunstancias muy especiales jamás rompería un contrato que tengo firmado", comentó Quique Setién en rueda de prensa recogida por la web verdiblanca.

El cántabro puntualizó que el Betis "ya tiene conocimiento de cuáles son esas circunstancias" y que es cierto que existe "una cláusula", pero aclaró que le vale "más una firma que cualquier otra cosa". "Me parecía absurdo porque hay grandes entrenadores en el paro que podían hacerse con ese cargo", añadió.

El entrenador verdiblanco reconoció que personalmente prefería que el elegido, "como ha sido el caso", para llevar al combinado nacional "mantuviera la misma idea" de fútbol de los últimos años. "Lo que sí entiendo es que no es una cuestión de idea de juego sino de hacer bien las cosas", remarcó.

"Todo es válido y con todo se puede ganar, pero yo, por gustos, quería una continuidad a lo que hemos visto en los últimos años y así ha sido. Luis Enrique va a ser un seleccionador extraordinario que entiende perfectamente lo que a muchos nos gusta y lo va a hacer muy bien", sentenció Setién.