Setién: "El Valencia tiene alternativas, futbolistas y juego para poder someter a cualquier rival"

Actualizado 14/09/2018 18:26:18 CET

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ve "preparado" a su equipo para la visita de este sábado al Valencia, un rival que "tiene alternativas, futbolistas y juego para poder someter a cualquiera" durante un partido, pero ante el que tienen "posibilidades realaes de sacar un buen resultado".

"Veo bien al equipo, preparado para un partido acorde de importancia contra un equipo de nivel muy alto y que será difícil, pero creemos que podemos comprometerles mucho y sacar buen resultado", señaló Setién este viernes en rueda de prensa.

El cántabro apuntó que si se ciñen "al límite salarial" que LaLiga publicó el jueves, la diferencia con su rival "es considerable" y que por ello tendría que ganarles. "Pero todos sabemos que no es real lo que refleja el dinero, que no es la fuente del éxito. El Valencia tiene un estatus y un nivel importantes, pero estamos convencidos de poder ganar si hacemos las cosas bien", comentó.

Sin embargo, en la pasada temporada, el Betis perdió los dos encuentros, aunque para el técnico verdiblanco "las diferencias no fueron tantas". "Las posibilidades reales de sacar un buen resultado están ahí", insistió.

"El Valencia tiene alternativas, futbolistas y juego para poder someter a cualquier rival en muchísimos momentos del partido. Ahora tienen dos puntos y quizá haya cierta ansiedad por ser más atrevidos, pero a veces de lo que uno plantea a lo que pasa hay una diferencia considerable", prosiguió sobre cómo puede ser el duelo.

Y es que Setién ve "bastante similar" al conjunto de Marcelino García al del año pasado, "con un trabajo excelente detrás". "Para los que no somos tan resultadistas creemos que ha hecho muchas cosas bien en estos tres partidos y que seguro que irá mejorando, auque espero que sea a partir del sábado", apuntó el entrenador del Betis, que en comparación a la pasada campaña, pidió "controlar mejor en defensa" y "materializar mejor" lo que generen en ataque.

En cuanto al once, verán si pueden "meter de inicio o durante el partido" al argentino Lo Celso, con el que han hecho "un entrenamiento", y lamentó la baja de William Carvalho, que tiene una "pequeña elongación" que no tiene "mucha importancia", pero con la que no quieren arriesgar porque tiene jugadores que "pueden jugar perfectamente ahí".

De todos modos, se quejó de la puesta en marca de la nueva Liga de Naciones, que es un "problema para los clubes porque los entrenadores quieren jugar con los mejores", al contrario que pasaba antes con los amistoso. "A un equipo como nosotros nos puede perjudicar", subrayó.

Además, Setién pidió "comprensión" a la hora de configurar sus onces porque no se puede "mover por la opinión de 2.000, 5.000 ó 6.000 aficionados" y el no decide "por impulsos o caprichos". "Ver a la gente feliz con su equipo es agradable y que las cosas vayan bien siempre es mejor que mal y ahora que el equipo está bien es normal que la gente disfrute de ello", admitió.

"A Joaquín hay mucha gente que le ve casi por encima de como es como futbolista, pero para mí, el equipo y el beticismo es una alegría tener un futbolista que es una referencia y que tiene una responsabilidad en su trabajo diario que le permite seguir compitiendo al máximo", sentenció Setién sobre el veterano jugador gaditano.