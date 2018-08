Publicado 26/07/2018 23:51:22 CET

El Sevilla comienza con goleada la 'era Machín' en su torneo predilecto Una exhibición de Jesús Navas ayudada por la temprana expulsión de Pauljevic sentencian la eliminatoria

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC goleó (4-0) al Ujpest húngaro en la segunda ronda de la fase previa de clasificación para la Liga Europa, un partido muy cómodo para el conjunto sevillista, inspirado por un excelso Jesús Navas en la primera parte y en el que los de Pablo Machín contaron con un hombre más desde el minuto 32 por la expulsión de Branko Pauljevic.

El equipo español, primero en comenzar de manera oficial la temporada, cumplió con su papel de favorito en la primera de las tres rondas que deberá pasar para estar en la fase de grupos. Jesús Navas deleitó al público presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un primer tiempo sobresaliente. Un gol y una asistencia a Sarabia. Ben Yedder, de penalti y Franco Vázquez, en los últimos instantes, otorgaron más tranquilidad aún para una vuelta de trámite.

Después de una temporada discreta en la que el conjunto sevillista tuvo que sudar para conseguir la séptima plaza y con el varapalo de la final de la Copa del Rey con Vincenzo Montella al frente, el primer test del cuadro nervionense con Machín a los mandos no pudo comenzar, pese a ser en julio, en el torneo del que es campeón en cinco ocasiones. El Ujpest, uno de los equipos más laureados de Hungría, no fue rival para los españoles, que iniciaron su particular maratón de partidos a los que se incluye la Supercopa de España del próximo 12 de agosto en Tánger.

El técnico soriano, que no contó con futbolistas como Steven Nzonzi o Joaquín Correa, plasmó este jueves el sistema que tantas alegrías le dio en Girona. Precisamente, el Sevilla causó la mayor parte de su peligro con un Jesús Navas desatado. El esquema de tres centrales del técnico dio absoluta libertad al de Los Palacios, que se adueñó de la banda derecha siendo un continuo quebradero de cabeza para una zaga despistada. El dominio local en los primeros compases se fue acentuando con la llegada de las primeras ocasiones.

Pero fue Navas, aprovechando un envío largo de Roque Mesa, el que abrió el marcador. El atacante controló a la perfección y definió aún mejor poniendo, a los siete minutos, el primer tanto del choque. Además de Mesa, el guardameta Tomas Vaclik, otro de los refuerzos veraniegos, también fue titular teniendo el debut soñado sin encajar goles. El Ujpest no reaccionó y el Sevilla se fue lanzado a por más goles en busca de más tranquilidad.

Ben Yedder, Nolito y Pablo Sarabia dispusieron de más oportunidades. El ex del Getafe provocó un penalti y la expulsión del zaguero Pauljevic a la media hora de juego. Ben Yedder anotó desde los 11 metros y, 12 minutos después, Sarabia, a pase de Navas, marcó a placer el tercero. La primera parte se fue con una renta más que suficiente para los pupilos de Machín, que protagonizaron un monólogo y que pudieron añadir más goles al electrónico.

En la reanudación, el equipo andaluz siguió a lo suyo, intentando aumentar la renta de goles, volcado en campo rival, pese a tener la eliminatoria prácticamente sentenciada. A comienzos de la segunda parte, Jesús Navas abandonó el césped del Pizjuán ovacionado por todo el estadio. Machín también quiso dar descanso a Sarabia, otro de los hombres clave en el partido.

La insistencia sevillista tuvo más premio. El 'Mudo' Vázquez puso el cuarto con un remate de cabeza tras centro de Ben Yedder. Un 4-0 tan amplio como la diferencia de calidad entre ambos equipos que jugarán la vuelta el próximo jueves (21.00 horas) en el estadio Ferenc Szusza. Si el Sevilla sella el pase, se verá las caras en la siguiente ronda con el Zalgiris Kaunas o el Vaduz, de Liechtenstein. El conjunto lituano parte con 1-0 de ventaja en la vuelta.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA, 4 - UJPEST, 0 (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

SEVILLA: Vaclik; Carriço, Pareja, Escudero; Jesús Navas (Corchia, min.57), Roque Mesa, Vázquez, Arana (Borja Lasso, min.77); Sarabia (Pejiño, min.70), Nolito y Ben Yedder.

UJPEST: Pajovic; Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Burekovic; Sankovic, Diallo; Nwobodo, Zsoter (Horj, min.64), Nagy (Balazs, min.33) y Novothny.

--GOLES.

1 - 0, min.7, Jesús Navas.

2 - 0, min.32, Ben Yedder (penalti).

3 - 0, min.44, Sarabia.

4 - 0, min.90, Vázquez.

--ÁRBITRO: Andris Treimanis (LET). Amonestó a Pareja (min.62) por parte del Sevilla y expulsó con roja directa a Pauljevic (min.30) en el Ujpest.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.