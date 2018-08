Simeone: "Habrá que remangarse, sabemos que vamos a convivir con estas situaciones"

Publicado 25/08/2018 23:35:23 CET

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró tras la victoria de su equipo (1-0) ante el Rayo Vallecano, que tendrán que "remangarse" ya que, a lo largo de la temporada, convivirán con "situaciones" como las que su equipo vivió este sábado, ya que el conjunto franjirrojo puso contra las cuerdas a los colchoneros, sobre todo en los últimos instantes.

"El partido costó desde el inicio, el Rayo hizo un buen encuentro, no hubo muchas situaciones para ambos en la primera mitad. Empezamos mejor el segundo tiempo y, a partir del gol, no pudimos hacer más contras. El mérito es del rival, que hizo un buen partido. Hay que saber que vamos a convivir con estas situaciones, habrá que remangarse", afirmó en la sala de prensa del Wanda Metropolitano.

El técnico insistió en que su equipo no debe cambiar pese a los "halagos" o las "críticas". "No dependen de nosotros los halagos o las críticas, depende de nosotros no cambiar. Hay que tener una forma de juego estable. Los halagos aparecen porque hay buenos futbolistas y, a partir de eso, se hacen grandes equipos", agregó.

El preparador argentino destacó el trabajo de Antoine Griezmann, único anotador en el choque. "Griezmann va subiendo el nivel, estamos buscando que vaya tomando su mejor forma, es un jugador determinante para nosotros. Hoy no pudo tener transiciones importantes. Las sensaciones, en general, son buenas después del partido. Los últimos 10 minutos son mérito del rival", indicó.

Otro de los llamados a crecer en la plantilla rojiblanca es Thomas Lemar, según Simeone. "Lemar es un jugador importante, tiene peligrosidad, lo está haciendo muy bien y crecerá con la confianza, el paso de los partidos y el entendimiento con los rivales", manifestó.

El 'Cholo' también habló sobre Santiago Arias, que no estuvo ni en el banquillo ante el Rayo. "Cada vez que empezamos la temporada siempre hablamos de que los jugadores pueden pasar del banco a la tribuna o al revés. Arias está trabajando muy bien y creemos que puede mejorar. Nos puede dar soluciones", comentó.