Simeone: "Hemos encajado más goles, pero hemos tenido la famosa posesión"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó que prefiere que le hagan menos goles que tener "la famosa posesión" como le ha pasado en muchos de los partidos de esta campaña y aseguró que está viendo en su equipo "mejoras importantes" desde la derrota ante el Celta que espera confirmar este sábado en la visita a un Getafe "complejo".

"Del mismo modo que hemos encajado más goles, también hemos tenido la famosa posesión a favor", señaló irónicamente Simeone este viernes en rueda de prensa. "Prefiero que nos hagan menos goles y que tengamos menos posesión", añadió.

El 'Cholo' insistió que trata de "buscar mejora" para su equipo. "Intentamos crecer. En el partido de Eibar pudimos haber ganado con un juego que merecía llevarnos un mejor resultado, pero que no tuvo la precisón que pedía. En Mónaco, el equipo dio sensación de mejora, con las líneas más altas, más juntos y mejores transiciones en ataque", comentó.

El argentino, que celebró también el gol de Giménez a balón parado porque cuentan "un juego aéreo importante", pidió calma antes de que les descarten de la lucha liguera. "El campeonato es muy largo y es normal que la gente opine. La realidad está en el final del camino, que tendrá cosas buenas y cosas no tan buenas", apuntó.

"Lo único que tengo en mi cabeza es mejorar como equipo, ir creciendo y ver mejor a la gente que ha llegado", reiteró el entrenador rojiblanco, que reconoció los problemas de acoplamiento de los nuevos fichajes, a excepción de Lemar y Rodrigo. "Gelson no ha tenido minutos porque no se los he dado, Kalinic ha jugado poco y Arias ha vuelto lesionado. Los más importante son lo que llevan más años con nosotros y que nos tienen que seguir dando cosas", remarcó.

En este sentido, se refirió al extremo portugués, prácticamente inédito en la temporada. "Es joven y tenemos que buscarle de qué manera podemos explotar sus características mejor y eso es algo que va relacionado con rivales que dan más espacio", advirtió al respecto.

También descartó que no estén bien a nivel físico, aspecto que "va relacionado con lo táctico y a la inversa", aunque sí espera más acierto ofensivo porque "a más contundencia el partido se resuelve rápido". "Vemos mejoras importantes desde el partido ante el Celta y esperamos seguir en la línea ante un equipo muy complejo como el Getafe", subrayó.

El 'Cholo' calificó a los 'azulones' como "un rival difícil, duro y peleón que se hace fuerte en su campo, y con una estructura muy sólida en intensidad y juego". "Nosotros intentaremos hacer el partido que creamos para hacerle daño", puntualizó.

Finalmente, el entrenador del Atlético habló del VAR y la posibilidad de que haya errores a la hora de trazar las líneas de fuera de juego. "Me da la sensación que siempre favorece a la justicia en el juego, evolucionará y mejorará con los años. No estoy atento a lo que se comenta y percibe, pero imprime más justicia. Después tendrá errores y esperemos que los corrijan", opinó.

"Viendo la forma en la que echaron a Cristiano hay que tener mucha más atención en lo que se hace porque no pareció que hiciese absolutamente nada. Los árbitros tienen esa posibilidad de ayuda y eso condiciona mucho más todo lo que pasa en el campo en cuanto juego e intensidad", sentenció.