Simeone: "El viaje no vino mal para estar juntos y vernos la cara tras una derrota dura"

Actualizado 02/05/2013 16:13:15 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó este jueves que el viaje a Azerbaiyán no les vino "mal" ya que les sirvió para estar "juntos" después de haber perdido días antes en el derbi ante el Real Madrid, un partido del que ya no han hablado "mucho" para centrarse en lo venidero, empezando por la visita al Deportivo de La Coruña.

"Estuvimos juntos, que es algo que no viene mal tras una derrota dura, y eso hace que estemos viéndonos la cara", señaló Simeone en rueda de prensa. "Además, hemos conocido un país fantástico, que está creciendo muchísimo, y tuvimos un partido amistoso para que algunos chicos con menos minutos compitan", añadió.

El 'Cholo' recalcó que tampoco han hablado "mucho en relación al partido" del Real Madrid. "Lo hemos enfocado todo en pensar en el partido que viene ante el Deportivo que es lo que nos interesa y nos acerca a un objetivo tan importante como es volver a ver al Atlético en la 'Champions'", aseguró.

Respecto al próximo enfrentamiento contra los blancos, en la final de la Copa del Rey, el preparador rojiblanco descartó cualquier preocupación porque su rival vaya a tener un día más de descanso. "Creemos desde el lado de la preparación que llegamos bien. Con el Chelsea nos pasó lo mismo, jugó uno o dos días antes. Con los días que tenemos no va a haber ningún tipo de excusas", afirmó.

Simeone, que no quiso comentar las eliminaciones de Real Madrid y FC Barcelona en la Liga de Campeones porque ahora no se detiene "a mirar el trabajo de otros muchachos", habló sobre su próximo rival, el Deportivo de La Coruña.

"Los resultados le han dado la posibilidad de recuperar confianza que es fundamental en el fútbol. Se les ve que quieren ser protagonistas, con buen trato de pelota. Bruno Gama, Riki y Valerón tienen su potencial ofensivo. Pizzi les dio potencial a pelota parada y eso les hace encontrarse en un momento muy bueno para ellos", analizó.

Además, aprovechó la ocasión para opinar sobre como ve a Silvio y Pizzi, cedidos al club gallego, pero que no podrán jugar por contrato. "Están teniendo minutos y es lo mejor que les puede pasar porque les vendrá bien de cara a su crecimiento", admitió, al tiempo que confirmó a Adrián y el 'Cebolla' Rodríguez como los sustitutos de los sancionados Diego Costa y Koke.

Por otro lado, no se ve 'juez' del descenso ya que se tiene que medir a equipos implicados en esta tesitura. "Siempre creo que la liga tiene muchas jornadas y lo importante de cara a lo que se ve es lo último, pero no es lo más importante. No creo que sea determinante lo que pase con nosotros, pero sí nos puede servir para nuestro objetivo y el de ellos que es salvarse", sentenció.