Stuani: "Vamos a tomar el partido del Sevilla como una final"

El delantero uruguayo del RCD Espanyol, Cristhian Stuani, afirmó este lunes que se van a tomar "como una final" la vuelta de la Copa del Rey de este jueves ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, que afrontan con el 3-1 de la ida, y avisó que el conjunto de Unai Emery tiene potencial para remontar, al tiempo que siguió sin aclarar nada sobre su futuro en el equipo.

"Ya estamos pensando desde que el árbitro pitó el final ayer en ese partido, que todos somos conscientes y creemos que es vital para nosotros, el club y nuestra gente, que está con mucha ilusión. Lo vamos a tomar como una final porque creo que todo el mundo está esperanzado de que podemos pasar", comentó Stuani en rueda de prensa.

De todos modos, el charrúa también advirtió que están "con los pies en el suelo" porque saben que el Sevilla "en su estadio es un gran equipo". "Tiene grandes jugadores, con mucha calidad y son capaces de poderte remontar. Tenemos que ir con humildad, hacer un partido inteligente, marcar, estar sólidos y competir muchísimo", subrayó.

El atacante blanquiazul no olvida que su equipo está "en una gran dinámica". "El equipo ha conseguido afianzarse en la tabla y en la Copa del Rey está haciendo una gran actuación. Es trabajo de todos y le damos el mérito que merece porque tiene un valor enorme lograr cuatro victorias seguidas. Todo lo que viene ahora es para seguir creciendo, pero hay que tener mucha humildad y seguir trabajando como hasta ahora", apuntó.

Stuani cree que tras su victoria ante el Almería tienen "buenos números" y un "buen colchón de puntos respecto al descenso". "Ahora estamos un poco lejos, pero no nos podemos distraer porque la liga es lo que nos da de comer. Tenemos que conseguir puntos que nos den la tranquilidad y luego seguir tirando para arriba, no hay que ser conformistas", afirmó.

A nivel personal, el uruguayo cree que está viviendo "un gran momento". "A nivel de estadísticas y efectividad creo que está siendo mi mejor temporada. Estoy muy contento y lo único que deseo es que siga así, que pueda seguir derecho con el gol y que nos puedan servir para ganar puntos", deseó.

"SOY FELIZ AQUÍ Y ME SIENTO QUERIDO".

"Existen rumores y el Espanyol está manejando la situación", añadió sobre su futuro y la posible oferta para jugar en México. "Soy consciente, pero es una decisión del club. El fútbol son momentos y este es un momento bueno para mí. Decidiremos con el club lo que es mejor para mi futuro, pero hoy por hoy tengo la cabeza en el partido del Sevilla. No puedo dar más detalles, pero en el fútbol nunca se sabe, soy feliz aquí y siempre lo he dicho, me siento muy querido", zanjó el atacante sudamericano, al que su club no le ha planteado "ninguna decisión".

Por último, en relación a su competencia con Felipe Caicedo, el internacional uruguayo recalcó que le lleva "bien" y que tiene una "relación muy buena" con el ecuatoriano. "Los dos sabemos que podemos dar muchas cosas y el beneficio es para el equipo. Si estamos marcando quiere decir que el equipo está muy bien y podemos tener ocasiones. Que juegue él o yo es decisión del entrenador, los dos estamos jugando bastante", sentenció.