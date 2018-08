Tebas: "No es un problema que Barça y Real Madrid ganen casi siempre, sino que lo hagan con 100 puntos"

Publicado 19/07/2018 12:58:45 CET

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que "no es un problema" para la competitividad del campeonato el bipolarismo que pueda haber con el FC Barcelona y el Real Madrid sino que estos conquisten el título "con 100 puntos", y también recalcó la necesidad de "cuidar" el sector de la industria del fútbol y de "consultarle cuando se tomen decisiones".

"No es un problema que ganen casi siempre LaLiga el Barça o el Real Madrid sino que lo hagan con 100 puntos. Lo ideal es ganarlas entre 85 y 90 puntos y si lo consigues, con estrategias de competitividad, hará que seas más competitivo", señaló Tebas durante su participación este jueves en los Encuentros Empresariales CEOE-CEPYME donde habló sobre 'El fútbol como industria de ocio y entretenimiento'.

Por ello, advirtió que no pueden crear "una industria falsa" sino que el objetivo es "cuidar la competitividad". "Pero eso no es que la gane más veces el Rayo Vallecano, por ejemplo, sino que refleje la realidad. El Bayern gana siempre la Bundesliga y no cabe ni uno en los estadios", remarcó, aclarando que si el Manchester City "gana otra vez con 103 puntos" afectará a la Premier.

El mandatario indicó en su ponencia que el fútbol es "la industria más importante de ocio y entretenimiento de la 'Marca España' y de las más importantes del mundo", lo que ha provocado que sea "el 1 por ciento de PIB del país".

"Intervenimos para que haya competencia económica y deportiva", añadió Tebas, cuyo objetivo es que no haya un "dopaje económico" en la competición que se había "instaurado antaño y casi 'semiaceptado'". "LaLiga somos 42 empresas con la peculiaridad importante de que el mejor económicamente puede descender", puntualizó.

El presidente de LaLiga recordó que el "mayor activo de los clubes" son ahora "sus derechos televisivos", cifrando el 95 por ciento de los "ingresos anuales" de clubes modestos como Eibar, Leganés o Getafe a través de esta vía, y que necesitan "una estrategia comercial especial" porque exportan un producto simplemente subiéndolo "a un satélite para todo el mundo".

"De este producto ingresamos muchísimo dinero de fuera, 1.000 millones, y nos gastamos 35, por lo que aporta a este país 960 millones netos al año. El 50 por ciento, cerca de 450 millones, van a las arcas del Estado, así que creo que hay que cuidar este sector y hay que consultarle cuando se tomen decisiones", comentó, detallando que "no se debe dinero ni a la Agencia Tributaria ni a la Seguridad Social" y que están ya al "nivel" de la Bundesliga y "muy por encima de la solvencia de Italia e Inglaterra". Además, cifró en más de 1.300 millones (1.314) lo que aportan en impuestos.

Esto ha provocado que venga "capital extranjero a invertir". "Actualmente tenemos gente con un club en España y con una franquicia de la NBA", indicó en relación a Robert Sarver, dueño del Mallorca y los Suns. "El fútbol español se está convirtiendo como un lugar donde hay que invertir porque nuestras normas de control hacen que haya siempre beneficios y los que invierten saben que no van a perder dinero porque no les dejamos", agregó.

RECUERDA QUE UEFA TAMBIÉN COMPITE CON LA 'CHAMPIONS'

Tebas lamentó de nuevo la presencia de "'Clubes-Estado'" como el PSG francés o el Manchester City, que "genera automáticamente que otros clubes reclamen más dinero de las instituciones para defender su talento y entonces se lo tienes que quitar a otros medianos o pequeño". "Y si lo haces estás quitando la competitividad de tu sector", subrayó, confirmando que persiguen este 'dopaje' de estos dos equipos y que acudirán a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea "porque se está distorsionando el mercado".

"Creo que hoy en día no las hay", añadió cuestionado sobre las recalificaciones de las que se habrían favorecido antaño los clubes españoles. "Igual que el PSG 'abre' el gas de Catar para fichar, aquí los clubes abrían solares, pero eso era antes y generó una inflación galopante y reventamos. En LaLiga no permitimos ingresos que no sean de recursos anuales", resaltó.

En este sentido, también criticó que UEFA y FIFA "toman decisiones" sobre esta industria del fútbol y además el organismo continental "compite con un producto como la 'Champions'". "Hay que solucionarlo. La 'Champions' ha crecido en países donde LaLiga ha bajado, pero aún así hemos crecido", ahondó el mandatario.

El abogado igualmente sostuvo que son "un sector muy intervencionista porque es muy necesario" ya que si un club desciende tiene "ocho veces menos de ingresos" y, en cuanto a los derechos televisivos, volvió a quejarse del partido en abierto y de facilitar los resúmenes a las televisiones, en contraposición con la 'Premier' que tiene una poderosa televisión de pago con "20 millones de suscriptores que ven el fútbol por la tela en vez de pagar en taquilla". "En España hay seis y podemos llegar a nueve o diez millones", destacó.

"Somos muy dependientes del mercado nacional. Hay cuatro millones de personas que pagan por ver fútbol y no tengo ningún dato de ellos sino que los tienen los que me pagan a mí (Telefónica) por los derechos, así que voy 'desnudo' a estos concursos", prosiguió Tebas, que no se olvidó de tener ahora otros rivales "en entretenimiento" como 'Netflix' o 'HBO'.

Por ello, apeló a "aumentar el valor en la televisión" como estrategia y a tener "presencia internacional para crear valor", lo que están haciendo con la apertura en el mundo de once oficinas y 40 delegaciones porque "no todo se puede hacer por videoconferencia".

En consecuencia, han decidido "fichar talento de la industria de ocio" como Joris Evers, CEO de Netflix y que "lo más redondo que había visto era una pelota de golf" para que les enseñe "el mundo del entretenimiento", de Alfredo Bermejo, jefe de deportes de 'Facebook', para tener "estrategia digital", y de José Carlos Franco, como director de 'Bussiness Inteligence' y 'Bussiness Analytic'.

Finalmente, Tebas abundó sobre temas legislativos que les pueden afectar como la futura nueva Ley del Deporte, el Real Decreto de Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, la Ley General de la Seguridad Social o sobre la publicidad del alcohol y del juego, y no se olvidó de la necesidad de "hacer sinergias con otros sectores" como el del turismo.