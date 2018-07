Tebas: "La sanción a Blatter y Platini me parece poca"

Publicado 21/12/2015 14:01:19 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha asegurado tras conocer la sanción de ocho años de inhabilitación impuesta al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y a su homólogo en la UEFA, Michel Platini, que le parece "poca", y ha recalcado que la sanción debería ser "no volver a poder estar dirigiendo ningún tipo de institución deportiva".

"Me parece poca. La sanción debería ser no volver a poder estar dirigiendo ningún tipo de institución deportiva, no la inhabilitación. No se debería permitir volver a estar nunca más. No merecen la confianza de todo el mundo del fútbol o de los deportistas", destacó tras un acto de LaLiga junto con el CSD para patrocinar a deportistas de otras disciplinas como Joel González, Paula Badosa y Nicola Kuhn.

El máximo dirigente de LaLiga ahondó en el asunto. "Hay que recalcar que Platini tenía un contrato no verbal con la FIFA de dos millones de francos suizos, pero por lo que considero que se le va sancionar es porque cuando se le pagó, uno era presidente de la UEFA y otro de la FIFA, y no hicieron caso a las normas de control interno. Entre esos dos tenían que pasar un control y no le hicieron caso. Saltarse unas normas de control económico en este tipo de instituciones me parece muy grave", insistió.

Además, Tebas reconoció que desde su entidad y el CSD "hay una lucha contra la violencia física y verbal", destacando que los escupitajos de seguidores de River Plate al barcelonista Leo Messi en el aeropuerto tras el Mundial de Clubes "son graves y perjudiciales para el fútbol".

"Ahora hay elecciones en la AFA y están empeñados en que hay que cambiar la dinámica de la violencia en Argentina. De hecho, algunos candidatos se han puesto en contacto con nosotros para que LaLiga ayude al fútbol argentino", apuntó.

Por otra parte, el mandatario también comentó el cruce de declaraciones entre el barcelonista Gerard Piqué, el madridista Álvaro Arbeloa o el centrocampista de la Real Sociedad Esteban Granero, no solo en televisión, sino también en Twitter, y la repercusión de este conflicto en la imagen de LaLiga.

"La imagen de una institución no es solo lo que dos jugadores puedan decirse en un tweet, pero soy consciente de las redes sociales. Siempre digo que no tengo seguidores, tengo perseguidores. Como tal, entiendo los mensajes que hay en Twitter y lo que puedan decirse esos jugadores", aseguró.

Por último, declinó pronunciarse sobre las declaraciones del técnico del Rayo Vallecano, Paco Jémez, que dijo que lo ocurrido en el Santiago Bernabéu, con dos expulsiones rayistas antes de la media hora, resultaba dañino para la imagen internacional de la liga española.

"En el tema de Paco Jémez no voy a entrar. No estamos hoy como para entrar en ese tema. Habrá que preguntarle a él, yo creo que no perjudica a la imagen internacional", concluyó.