Urrutia: "No ha habido oferta concreta por Oyarzabal"

Publicado 16/08/2018 14:46:31 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha asegurado que no ha habido "oferta concreta" por el delantero Mikel Oyarzabal, que esta semana renovó su contrato con la Real Sociedad, y ha explicado que con la marcha del portero Kepa Arrizabalaga al Chelsea "mucha gente ha quedado expuesta" y que ha dejado ver "sus intereses".

"No ha habido oferta concreta por Oyarzabal. Todo se debe a intereses y todo lo que se ha escrito se habrá debido a ellos, supongo, pero nuestra obligación como club es seguir a todos los jugadores que entendemos que mejoran nuestra primera plantilla y estar al día de su momento deportivo. En este caso, con Mikel Oyarzabal, igual que repetí con Merino, no hemos avanzado", señaló en una rueda de prensa celebrada en la sala de prensa de San Mamés.

Además, no quiso valorar el hecho de que la Real Sociedad negocie con otros clubes por jugadores y que al Athletic se le exija pagar la cláusula. "Bastante tenemos los del Athletic como para preocuparnos de lo que hacen otros clubes, en este caso la Real. La Real sabrá por qué lo hace", manifestó.

"Es un privilegio pertenecer a este club; estamos en un momento impresionante, con un cuerpo técnico nuevo, con cuatro jugadores fichados, con Iñigo viniendo en enero, con dos jugadores que han hecho cesiones y que vienen más maduros, con chavales que han subido y que están demostrando sus condiciones... Gastar energías en lo que hace la Real ni es mi responsabilidad ni me lleva a ningún sitio", añadió.

Por otra parte, el máximo mandatario del club bilbaíno explicó cómo se produjo la marcha del portero Kepa Arrizabalaga al Chelsea. "Me lo dijo un empleado del club. Para los que somos del Athletic, y hay mucha gente que no lo puede entender, este es el mejor equipo del mundo. Sabemos que el camino que hemos elegido nos limita para conseguir lo que otros pueden conseguir con más facilidad. No entendemos ese tipo de decisiones; si alguien decide que hay otro equipo mejor, es difícil entenderlo desde dentro", reconoció.

Así, lanzó algún dardo al ya exguardameta rojiblanco. "Nos tenemos que centrar en la gente que está aquí. Debemos revisar lo que se dijo en el proceso de renovación de Kepa, por si alguien tiene que modificar algo de lo que dijo y qué exigencias se le pusieron al club con respecto a las cláusulas, los contratos... Mucha gente ha quedado expuesta, y cuáles eran sus intereses, también", indicó.

"Como estamos en una zona de mus, me dicen que no me centre en la pequeña y que me centre, para ganar la partida, en mayor, pares y juego. Mayor, pares y juego son nuestro cuerpo técnico, nuestros jugadores y la gente que apuesta por el Athletic. Tenemos una temporada ilusionante por delante, nuestra intención es mantener el nivel", prosiguió.

En este sentido, Urrutia advirtió de que en el club sólo deben jugar los que de verdad quieran estar en él. "Hay una frase africana que dice que para la educación de un niño se necesita a la tribu entera; creo que todos los que somos del Athletic no porque nuestro aita fuese del Athletic, sino porque también lo eran mis hermanos, los compañeros de la ikastola, mis compañeros de equipo, mis entrenadores, mi cuadrilla, la gente de mi pueblo... Vas conformando tu idea del Athletic no en Lezama, sino en base a todos. Todos defendemos esa idea y la transmitimos", expuso.

Por eso, el dirigente guipuzcoano cree que forjar la idea de familia del club es responsabilidad de todos. "No podemos señalar sólo con responsabilidad a unos. Se ha criticado Lezama, cuando creo que no hay otro momento de la historia en el que los mejores equipos del mundo, como el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Manchester City, la Juventus, el Chelsea, vienen a captar al único equipo singular. Eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien", subrayó.

"No nos tenemos que centrar en vizcaínos. Cualquier jugador vasco, aparte de que es susceptible de jugar en el Athletic, también quiero que elija esto como la mejor opción, la que más apuesta por gente de Euskal Herria", continuó.

En otro orden de cosas, Urrutia pidió "tiempo" para el nuevo técnico, Eduardo 'Toto' Berizzo. "Los dos entrenadores que hemos tenido de fuera me han demostrado que han entendido lo que es el Athletic. Se han puesto delante como uno más de nosotros; eso siempre te da unas buenas sensaciones. Todos necesitamos tiempo, y Berizzo también lo necesita", declaró.

Por último, habló sobre el acuerdo de LaLiga para jugar partidos de la competición doméstica en Estados Unidos. "A mí no me habían comentado nada; igual en LaLiga se ha comentado y a mí no. Lo de LaLiga no me parece ahora una cosa determinante para el Athletic, sino pensar en los míos, en que iniciamos temporada el lunes y que debemos defender nuestra idea", finalizó.