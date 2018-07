Valverde: "Garitano pasa un mal rato cuando lo que intenta es ser amable"

Publicado 27/04/2015 21:33:15 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, ha asegurado este lunes que el técnico del Eibar, Gaizka Garitano, pasó "un mal rato" cuando lo que procuraba era "ser amable", en referencia a la polémica suscitada en la rueda de prensa tras el duelo liguero que el pasado domingo midió a la UD Almería contra el equipo eibarrés (2-0).

"Gaizka (Garitano) pasa un mal rato cuando lo que está intentando es ser amable. Si te preguntan en euskera, respondes en euskera; y si es castellano, respondes en castellano. No le veo el mayor problema salvo ese punto de intolerancia que tiene a veces la gente", indicó Valverde durante su comparecencia ante los medios antes del derbi.

El entrenador del Eibar comenzó la rueda de prensa en Almería respondiendo en euskera a las preguntas formuladas en el mismo idioma por la ETB. Mientras contestaba, algunos periodistas presentes en la sala le recriminaron que se expresase así y pese a que intentó continuar, finalmente optó por abandonar la sala.

Ante esta situación, Valverde tildó lo sucedido de "absurdo" y recordó que los técnicos de la Liga están "acostumbrados" a responder "como te preguntan" en cualquier campo de Primera División. "Cuando voy a Barcelona siempre me preguntan en catalán y no contesto en catalán porque no sé; aquí me preguntan en euskera y no contesto en euskera porque no sé, pero es mi debe que no he aprendido y debería hacerlo", concluyó el preparador del Athletic.

Además, el entrenador de la Real Sociedad, David Moyes, también mostró su opinión acerca de esta polémica generada en torno al uso de la lengua vasca. "Estamos en un mundo de diferentes culturas e idiomas y hay que respetar a todos", resaltó el escocés en la comparecencia previa a su duelo liguero precisamente ante el conjunto bilbaíno.