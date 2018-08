Valverde: "Messi no deja de sorprenderme"

Publicado 19/08/2018 1:08:14 CET

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que Leo Messi es una sorpresa constante después de liderar la victoria culé (3-0) sobre el Alavés con un hábil gol de falta, al tiempo que explicó que los fichajes irán entrando en juego y serán importantes en una larga temporada.

"El año pasado le hizo un gol al Girona así. No es una jugada habitual, pero Messi no deja de sorprenderme", indicó en declaraciones a LaLiga. El técnico de los azulgrana se refirió así a la actuación de un Messi que comenzó en modo estelar LaLiga Santander.

El argentino lideró el juego del Barça e hizo un doblete, el primero con un lanzamiento de falta que se coló por debajo de la barrera ya en el minuto 64. "No se puede estar tranquilo. Nos ha costado mucho abrir el partido. Ellos estaban atrás con las líneas muy juntas y nos ha costado pasar", afirmó.

"Confluían muchas circunstancias. El hecho de intentar también no jugar con muchos jugadores de los que se han incorporado más tarde, porque si no el peso del partido lo íbamos a notar en el segundo tiempo. Sabía que Coutinho iba a entrar en el juego", dijo sobre la entrada del brasileño, quien hizo el 2-0.

Valverde explicó la no presencia de los fichajes en el once titular y la falta de ritmo por momentos propia también del mes de agosto. "No hay un plan determinado. Ahora en el comienzo lo normal es que los jugadores que han venido nuevos vayan entrando y al final todos serán importantes", comentó.

"Nos ha faltado un poco de ritmo. El hecho de que ellos de entrada se coloquen tan atrás, siempre hace que la primera parte de la combinación se ralentiza un poco y nos ha faltado un poco más de eso, de meterle caña al juego, pero era muy difícil para nosotros", finalizó.