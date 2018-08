Valverde: "Quiero mantener la regularidad y fortaleza del equipo"

Publicado 22/08/2018 13:51:52 CET

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde ha afirmado que quiere conservar "la fuerza, la regularidad y la fortaleza", cualidades que caracterizaron al equipo durante la temporada pasada para poder aspirar este curso a ganar todos los títulos.

"Hay momentos en los que tienes que estar especialmente concentrado. Me gustaría tener este punto de regularidad, de sensación de equipo y de fortaleza que tuvimos el año anterior", afirmó el técnico cacereño en una entrevista a la Revista Barça.

Con solo 5 derrotas en 59 partidos, el técnico cacereño admitió querer mantener la racha de resultados para este año. "Realizamos un esfuerzo increíble para mantenernos siempre juntos, tanto para el ataque como para la defensa, incluso dentro del vestuario cuando tuvimos más problemas, y esta es una de las claves de la temporada anterior", afirmó.

Valverde destacó la importancia de la regularidad para ganar títulos como la Liga o la Copa del Rey al contrario que la Champions donde un error puede hacer que seas eliminado. "La mejor forma de aspirar a todo es siendo el mejor desde el primer día hasta el último, y esto solo te garantiza la Liga. Si tú eres campeón de Liga significa que has sido el mejor", señaló.

Preguntado sobre el papel de Paulinho en los títulos del año anterior y su salida del Barça, el técnico se mostró agradecido por su rendimiento. "Ha sido un jugador que nos ha ayudado muchísimo y que encima se ha revalorizado con nosotros", destacó.

Sobre el papel de Coutinho en el equipo para ocupar el lugar de Andrés Iniesta, el técnico cacereño aseguró que tiene potencial para jugar en esa posición y para hacer de todo. "Es un jugador que cuando tiene la posibilidad arranca hacia adelante y busca siempre su perfil para el disparo. Son diferentes, pero como son buenos pueden hacer de todo", aseguró.

Respecto al papel de Ousmane Dembelé, mostró plena confianza en el jugador francés. "Dembelé es un jugador con unas posibilidades extraordinarias, porque tiene tantas cualidades difíciles de encontrar que esperamos que nos ayude mucho", afirmó.

Sobre los nuevos fichajes, Arthur y Lenglet, Valverde destacó la rapidez con la que se han adaptado al ritmo de juego del equipo azulgrana y alabó su capacidad de trabajo en los entrenamientos. "Arthur encaja en el estilo de juego del equipo y pensamos que tiene un gran recorrido. Lenglet es un jugador ya hecho, contundente, que nos puede ayudar en esta posición, creo que su adaptación es algo más sencilla", aseguró.

"EXPECTANTE" POR VER AL REAL MADRID SIN CRISTIANO

En lo que respecta al fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, el técnico culé se mostró expectante sobre su incidencia en el equipo italiano y también en cómo jugará el Madrid sin él. "Yo también estoy expectante para ver la incidencia que tiene en el juego del Madrid y al mismo tiempo en la liga italiana y también en la Champions", explicó.

En cuanto a la novedad del VAR para esta temporada, Valverde afirmó que le parece un buen avance para el espectáculo siempre que no altere el ritmo del juego. "La gracia del fútbol es que va rápido, no hay paradas, y el árbitro lógicamente necesita ayuda, tecnología, pero lo que no puede ser es que esta vaya en detrimento del ritmo del juego", aseveró.

Por último, preguntado sobre la designación de Luis Enrique como seleccionador, el técnico azulgrana vio positiva la elección del técnico asturiano. "Será un gran seleccionador porque tiene un gran empuje personal importante y porque le gusta", concluyó.