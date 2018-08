El VAR genera polémica en la Bundesliga

Publicado 30/08/2018 14:14:37 CET

BERLÍN, 30 Ago. (Reuters/EP) -

El uso del sistema de videoarbitraje (VAR) ha generado mucha polémica en la primera jornada de la Bundesliga, por las decisiones en el Wolfsburgo-Schalke 04, donde una tarjeta amarilla pasó a ser roja y una roja se convirtió en amarilla, y en el Hoffenheim-Bayern de Múnich, en el que un penalti aparentemente inexistente se repitió por invasión del área después de haber sido fallado.

El VAR, que comenzó este fin de semana su segunda temporada en la Bundesliga, se empleó para cambiar la tarjeta amarilla enseñada al defensa del Schalke Matija Nastasic, a roja en el minuto 64, y poco después, una roja al jugador del Wolfsburgo Wout Weghorst pasó a ser amarilla.

Esta actuación provocó que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) suspendiera "hasta nuevo aviso" al asistente de VAR de este partido, Wolfgan Stark, quien previamente había sido árbitro intenacional desde 1999 hasta 2014.

En el otro partido comprometido, Julian Nagelsmann, entrenador del Hoffenheim, se enfureció cuando el VAR no fue utilizado para anular la decisión de señalar un penalti por falta al atacante Franck Ribéry, del Bayern de Múnich.

Además, cuando la pena máxima fue detenida por el portero del Hoffenheim, el sistema sí intervino para ordenar una repetición, ya que Arjen Robben, del Bayern, invadió el área demasiado pronto. Lewandowski no se equivocó en la repetición para poner el 2-1 en el marcador.

"¿Por qué no se usó el VAR para ver que no era penalti en primer lugar?", preguntó Nagelsmann en rueda de prensa una vez finalizado el partido. "¿VAR? ¿Dónde estaba? La verdad es que aquí no", cuestionó el técnico alemán. En este contexto, el entrenador del Bayern, Niko Kovac, reconoció que "no habría pitado penalti", avivando todavía más la polémica.