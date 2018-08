Vinicius: "Hago un fútbol alegre y osado"

Publicado 22/07/2018 23:20:23 CET

El delantero brasileño Vinicius Junior dio sus primeras impresiones como jugador del Real Madrid este domingo, con una ilusión en aumento "en el mejor equipo del mundo" y "al lado de los mejores jugadores", al tiempo que describió su juego como "un fútbol alegre y osado" siempre en busca del gol.

"Estoy feliz, realizado, orgulloso y muy contento de estar aquí, en Madrid, en el mejor equipo del mundo. No tengo dudas de que voy a ser muy feliz. Desde que llegué sentí algo diferente, que iba a ser muy feliz, no solo yo, sino todos mis compañeros y mi familia también", dice el nuevo jugador blanco, en una entrevista con los medios del club.

El brasileño, que fue presentado el pasado viernes en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, describió el juego que espera triunfe en el Madrid. "Hago un fútbol alegre y osado, del estilo que se juega en el fútbol brasileño, siempre con mucho regate, pero respetando al adversario y hacia la portería para marcar muchos goles y ayudar siempre a mi equipo", comenta, antes de referirse a su adaptación.

"El entrenamiento siempre es muy bueno, parecido al del fútbol brasileño, pero aquí se mueve más rápido el balón. Poco a poco estoy aprendiendo cómo se entrena aquí y, cada vez más, me estoy integrando con mis compañeros de equipo. Siempre estoy muy feliz, cada día estoy más contento de ponerme la camiseta del Real Madrid", dice.

Además, Vinicius habló de los consejos que recibe de su compatriota Marcelo. "Marcelo siempre me dice que me va a gustar mucho jugar aquí. Me dice que voy a querer jugar aquí muchos años y que nunca voy a querer irme del Real Madrid, de este equipo maravilloso que hay aquí, y que lo que yo necesite, él me va a ayudar. Hablando de títulos, si yo ganara la mitad de lo que Marcelo ha logrado, ya estaría muy bien", finaliza.