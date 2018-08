Vives: "Estamos muy tranquilos con el fichaje de Malcom, actuamos correctamente"

Publicado 26/07/2018 12:59:18 CET

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la junta directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado este jueves que el club está "muy tranquilo" por el fichaje del brasileño Malcom, que será presentado dentro de unas horas en la sede de Nike en Portland, dentro de la gira del equipo en Estados Unidos, ya que se hizo de forma "correcta" pese a las quejas de la AS Roma.

"Esta noche presentamos a Malcom en la sede de Nike y allí habrá alguien que pueda hablar de ello. Pero nosotros estamos muy tranquilos con el fichaje, hemos actuado de manera correcta, hay acuerdo entre las partes y es transparente y claro", aseguró en rueda de prensa.

Pese a que el director deportivo de la Roma, Monchi, expresó el malestar del club italiano al considerar que tenían pactado el fichaje de Malcom con su entorno y con su anterior equipo, el Girondins de Burdeos, y que el Barça se entrometió en el último momento para arrebatárselo, el club blaugrana está tranquilo.

"No hay mucho más que hablar, no nos podemos sentir culpables por fichar a un jugador joven de tanto talento", expresó Vives al respecto. El club defiende que no había nada firmado entre la Roma y el jugador, ni con el Girondins, y que en cambio el Barça sí tiene toda la reglamentación en regla.

Por otro lado, preguntado por si se imaginaba que Messi saliera del club en un traspaso de 100 millones de euros teniendo una cláusula de rescisión superior, como ha sucedido con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid hacia la Juventus, fue claro: "No me puedo imaginar que Messi no esté con nosotros, y lo único que imagino es disfrutar de él cuanto antes".

SUPERCOPA EN TÁNGER

En cuanto a la Supercopa de España que jugarán en Tánger (Marruecos) el 12 de agosto, contra el Sevilla, comentó que será un duelo "excepcional" y defendió que, ante los problemas de calendario de ambos contrincantes, se optara por jugar a partido único y en sede neutral.

"Vamos a jugar un título importante, que siempre hemos jugado con respeto a la competición y al rival, que en este caso es extraordinario y que nos ha puesto en dificultades anteriormente. Nos hubiera gustado jugar a doble partido, y que se juegue a partido único es excepcional y extraordinario. Creemos que jugar a partido único y en esa fecha es la única solución", argumentó.