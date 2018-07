Wass: "Jugar la 'Champions' es un sueño, el Valencia es un club muy fuerte"

Publicado 12/07/2018 20:29:53 CET

El futbolista danés del Valencia CF, Daniel Wass, declaró este jueves que jugar la Liga de Campeones con el conjunto valencianista "es un sueño" y calificó a su nuevo club como un equipo "muy fuerte" y a Marcelino García Toral, su entrenador, como un "gran profesional".

"El Valencia es un club muy fuerte y con un vestuario muy fuerte. Todo es nuevo para mí, pero todo va bien por el momento. Los primeros días son para conocer a los compañeros y la forma de entrenar. Todo está perfecto. Marcelino es muy profesional y el ambiente es fantástico. Para mí, jugar la 'Champions' es un sueño, es la máxima competición en Europa", afirmó el jugador en una entrevista para VCF Radio.

El centrocampista se está aclimatando a su nueva vida en Valencia y cuenta con buenas sensaciones. "No pienso en el debut, ahora eso no es importante. Estos días son para entrenar y para conocer a mis compañeros. Los entrenamientos son duros, hace mucho calor. La temporada pasada fue buena y creo que voy a repetir eso este año. Los tres últimos estuve en el Celta y cada año voy mejorando", señaló.

Además, el danés quiso elogiar a su nueva afición y se mostró muy cómodo a las órdenes de Marcelino. "Quiero jugar, esta es una afición muy fuerte y exigente. Con el Celta, ganamos 1-4 y vimos a una afición muy exigente, también he visto que son increíbles cuando nos ganaron en otra ocasión. Conozco a este equipo por mi estancia en el Celta y ahora estoy conociendo la ciudad poco a poco. La posición en la que estoy jugando está bien, pedí jugar en el medio del campo o en la banda", indicó.

Wass apuntó que no se pensó "ni un minuto" su fichaje por el conjunto ' he'. "Este es un club grande con una historia grande, para mí es un sueño. No me lo pensé ni un minuto", manifestó.

Por último, el futbolista reconoció su deseo de haber disputado el Mundial de Rusia con Dinamarca y apostó por Francia como campeón. "Quería jugar en la selección, pero ahora estoy aquí y sólo pienso en entrenar. Francia es mi favorita para ganar el título, están jugando muy bien y son muy fuertes", sentenció.