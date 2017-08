Zidane: "Cristiano está para jugar, pero veremos mañana"

Publicado 07/08/2017 20:16:20 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el delantero portugués Cristiano Ronaldo "está para jugar" la Supercopa de Europa de este martes en la que los blancos se verán las caras con el Manchester United, aunque no confirmó su titularidad como tampoco la de un Gareth Bale al que ve "metido" y a cuyos rumores de salida tras el reciente interés de José Mourinho quiso restar importancia.

"Ha habido mucho ruido, pero Cristiano está tranquilo. Lo que más me ha impresionado es que está a un nivel físico como hace dos meses. Eso es lo que nos interesa a todos, en lo demás no podemos hacer nada. Que esté con nosotros ahora es importante después de solo tres días, eso es que está para jugar, pero mañana lo veremos", declaró Zidane en la rueda de prensa ofrecida este lunes en el Filip II de Skopje.

Tras incorporarse a los entrenamientos este mismo sábado, el luso entró en la convocatoria de 24 jugadores que disputará la Supercopa de Europa. "Si el jugador está bien para estar con nosotros lo estará, la decisión la tomo yo como entrenador hablando con él. Físicamente, de verdad, está muy bien y es lo que nos importa", añadió el técnico blanco, reconociendo que si aún fuese jugador le "gustaría jugar".

Enfrente, los merengues tendrán a un viejo conocido como José Mourinho, quien no dudó en destacar su labor dirigiendo al conjunto de Chamartín en la rueda de prensa previa. "No creo que no haya ninguna diferencia entre un equipo del Real Madrid y otro. La única cosa que tienes que hacer aquí es dar el cien por cien en el campo. Mourinho hizo un buen trabajo, yo estoy haciéndolo de la mejor manera posible, cada uno hace lo suyo, pero eso no significa nada", mencionó Zidane.

"En el Madrid todos los entrenadores tienen jugadores grandísimos, la historia de este club siempre ha sido así y siempre lo será", añadió el francés, quien tras 16 años en la entidad madridista sabe que tratar con la presión es algo "normal". "Pero nos gusta, tenemos jugadores con personalidad y hambre, que no está cansada de ganar y eso es muy importante", destacó antes de afrontar un año que será "difícil".

Preguntado por los rumores que sitúan al galés Gareth Bale lejos del Bernabéu, acrecentados por el 'coqueteo' de Mourinho en el que mostraba el interés en su fichaje, Zidane no quiso darle mayor importancia. "Es normal, si cada uno puede echar un poco de gasolina lo hace, pero no va a cambiar nada. Bale es jugador del Madrid, estamos aquí para jugar mañana y el resto no me interesa, de verdad", apuntó el técnico.

"Lo importante es que el jugador está bien, ha tenido continuidad entrenando con nosotros y eso es lo mas importante. Su final de temporada no ha sido fácil, porque ha estado cuatro meses fuera y ahora lo veo bien, metido, entrenando con el equipo y no me interesa lo que dijo Mourinho, sino lo que hagamos nosotros mañana", aclaró de nuevo.

Por último, el míster del Real Madrid afirmó que "no habrá una clave en particular", sino "muchas", en el importante duelo ante los 'red devils', para el que no adelantó su esquema pero puntualizó que podrá "jugar con varios dibujos". "Nosotros vamos a preparar nuestro partido como siempre, sabemos mucho del rival pero lo que nos importa es lo que vamos a hacer en el campo", sentenció.