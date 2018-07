El Campeonato de España por parejas comienza mañana con cinco ganadores de la Ryder Cup entre sus participantes

Actualizado 22/08/2007 19:53:58 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas Miguel Ángel Jiménez, José María Cañizares, Manolo Piñero, Pepín Rivero y Nacho Garrido, pertenecientes a equipos ganadores de la 'Ryder Cup', participarán en la XVIII edición del Campeonato de España Dobles APG-Valle Romano, que desde mañana y hasta el sábado tendrá lugar en La Cala Resort.

En el campeonato por parejas también participarán otros jugadores españoles como Carl Suneson y Juan Quirós, dos campeones del Circuito Europeo de esta temporada al adjudicarse el Open de Saint Omer del Tour Europeo y el Open de Francia del Circuito Senior Europeo, respectivamente.

Suneson competirá formando pareja junto a Nacho Garrido, y Quirós lo hará con el granadino José Lorca. También forman parte del listado de campeones los ganadores de los tres torneos nacionales del Peugeot Tour de Golf disputados este año: Jordi García del Moral, Pablo Herrería y Eduardo de la Riva.

En la XVIII edición del Campeonato de España Dobles APG-Valle Romano defenderá título la pareja formada por los malagueños Miguel Ángel Jiménez y Andrés Jiménez, que reconoció venir a La Cala "con mucha ilusión y con muchas ganas" para renovar el triunfo conseguido el pasado año.

"Cuando jugamos por parejas, como aquí, la mentalidad no cambia, la que es distinta es la estrategia de juego, ya que no estás jugando para ti solamente; en 'Greensome' eres más agresivo desde el 'tee', en el 'perdóname' ('Foursomes') tratas de ser un poco más conservador. Siempre hay que conservar la calma, disfrutar y divertirse, que es lo más importante", explica Miguel Ángel Jiménez.

Por su parte, Andrés Jiménez subraya que lo pasan bien jugando juntos y que "eso se ve en el resultado". "Él (Miguel Ángel) es el jefe, dice lo que hay que hacer y yo lo hago, si dice el hierro siete, pues ese hay que jugar, ¡y no se hable más! No me regaña mucho, y yo a él tampoco", comenta con sentido del humor.