El francés Thomas Levet mantiene el liderato del Open de España y Lara, mejor español, séptimo

Actualizado 02/05/2009 22:35:31 CET

CALDES DE MALAVELLA (GIRONA), 2 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista francés Thomas Levet, con 14 golpes bajo par, se aferró al liderato del Open de España 2009, que se está celebrando en el recorrido del PGA Golf de Catalunya, tras la disputa de la tercera jornada de competición, en la que José Manuel Lara es el mejor español en la séptima plaza.

El francés sólo ha podido recortar hoy un golpe y saldrá mañana con dos de ventaja sobre el inglés Stuart Davis --que firmó 67 para situarse con menos 12-- y tres sobre el irlandés Peter Lawrie (-11), vigente campeón, que está defendiendo con uñas y dientes su título.

Levet buscará mañana su quinta victoria en el Circuito Europeo tras el Open de Cannes (1998), Victor Chandler British Masters (2001), The Barclays Scottish Open (2004) y el Open de Andalucía en 2008.

"Ha sido un día difícil, los greenes estaban diferentes, mucho más rápidos, nos ha costado 6 ó 7 hoyos hacernos a la velocidad de hoy y en esos hoyos he jugado a asegurar, no he sido agresivo", indicó el golfista francés, que mañana saldrá a ganar "sin perder la concentración".

En cuanto a los españoles, el mejor clasificado es José Manuel Lara, séptimo a siete golpes del líder. A ocho impactos y en el decimocuarto lugar se encuentran Alejandro Cañizares y el amateur donostiarra Juan Francisco Sarasti, que está dando la campanada en el Open de España con una brillante actuación a sus 20 años.

El puesto decimoctavo, con cinco bajo par, lo comparten Miguel Ángel Jiménez, Pablo Martín y Rafael Cabrera. Con un golpe más y en el puesto vigésimo tercero se encuentran el gerundense Jordi García Pinto y Pedro Linhart.

--CLASIFICACIÓN.

-Tercera jornada.

1. Thomas Levet (FRA) (64 67 71) 202.

2. Stuart Davis (GBR) (72 65 67) 204.

3. Peter Lawrie (IRL) (68 66 71) 205.

4. Stephen Dodd (GBR) (69 69 69) 207.

-. Fabrizio Zanotti (PAR) (71 70 66) 207.

6. Thomas Bjorn (DIN) (70 67 71) 208.

7. Paul Broadhurst (GBR) (70 69 70) 209.

-. Niclas Fasth (SUE) (75 69 65) 209.

-. Soren Hansen (DIN) (63 70 76) 209.

-. JOSÉ MANUEL LARA (ESP) (65 73 71) 209.