Álex Márquez: "He ido rápido en las dos sesiones y siento que todavía puedo ir más deprisa"

Publicado 07/09/2018 18:35:19 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0) se mostró satisfecho con la quinta posición conseguida en los entrenamientos de este viernes del Gran Premio de San Marino, decimotercera cita del Mundial, y aseguró que fue "rápido", pero siente que "todavía" puede ir "más deprisa".

Márquez, que paró el reloj en 1:38.089, dijo habérselo pasado "muy bien". "Es un circuito que algunas veces me había costado mucho trabajo rodar rápido. Aunque he esperado hasta la FP2 para montar el neumático trasero blando, he ido rápido en las dos sesiones y siento que todavía puedo ir más deprisa", alertó el catalán.

"Lo importante es el ritmo, que es constante. Espero dar un paso adelante el sábado por la mañana, para estar preparado y fuerte en la clasificatoria", añadió Márquez, que ocupa el tercer puesto en la clasificación general de la categoría.

Por otro lado, su compañero Joan Mir logró el cuarto mejor cronómetro entre ambas sesiones y reconoció haber tenido buen 'feeling'. "Desde las primeras vueltas de la FP1, he tenido muy buenas sensaciones encima de la moto. El equipo ha trabajado en la dirección correcta y hemos estado siempre entre los cinco más rápidos", resumió.

"El plan es seguir así para lograr la mejor puesta a punto posible para la carrera y también intentar luchar por la pole position en la clasificatoria", sentenció Mir en declaraciones facilitadas por su equipo.