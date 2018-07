Àlex Márquez: "He sufrido mucho desde las primeras vueltas"

Publicado 15/07/2018 17:14:04 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido que ha "sufrido mucho" desde las primeras vueltas en la carrera del Gran Premio de Alemania, en la que terminó decimotercero, y ha afirmado que no le gusta haber llegado al parón estival "de esta manera".

"He sufrido mucho desde las primeras vueltas, especialmente en el neumático trasero. No estaba seguro de si algo en la moto estaba mal, así que mi objetivo era simplemente tener todo controlado y terminar la carrera", manifestó en declaraciones facilitadas por su equipo.

"He tirado al máximo, pero he comenzado a sufrir más a partir de mitad de carrera, así que ha sido un fin de semana difícil para nosotros. No me gusta haber terminado la primera mitad de temporada de esta manera, pero ahora llega el parón de verano para intentar recuperarnos de nuevo", concluyó el de Cervera.