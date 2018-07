Àlex Márquez: "Me lo he pasado genial, sólo tenemos que pulir algunos detalles"

Publicado 13/07/2018 18:03:54 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que ha tenido "buenas sensaciones" en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania, en donde ha terminado segundo en la combinada de tiempos, y ha explicado que sólo le resta "pulir algunos detalles" para la sesión de calificación del sábado.

"Hoy me lo ha pasado genial en un circuito en el que habitualmente me cuesta un poco. He comenzado el día con buenas sensaciones y he seguido igual tras realizar algunos pequeños cambios en la puesta a punto durante la FP2", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera afirmó que se centró en probar las gomas. "He rodado dos tandas largas para comprobar el rendimiento de los neumáticos y tenemos claro lo que vamos a elegir para el domingo. Ahora sólo tenemos que pulir algunos detalles para los clasificatorios y la carrera", indicó.

Por su parte, su compañero de equipo, Joan Mir, undécimo, espera poder mejorar sus prestaciones este sábado. "A pesar de mi posición, estoy contento porque en la FP1 no he tenido muy buenas sensaciones y ha sido una sesión muy complicada", remarcó.

"Por la tarde hemos cambiado varias cosas para la FP2 y todo ha ido mucho mejor. Aunque en mi vuelta rápida he perdido dos décimas por el tráfico, estoy muy cerca de los de delante. Por eso, aunque esté undécimo, confío en poder ir más rápido mañana", finalizó.