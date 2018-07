Àlex Márquez: "Me hubiera gustado ser segundo, pero no tenía más"

Publicado 01/07/2018 13:32:36 CET

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido que la carrera del Gran Premio de Holanda, en la que ha sido tercero, se le ha hecho "eterna", y que no tenía "más" para mejorar la posición, sobre todo por las sensaciones sobre la moto.

"Después de destruir casi dos motos, estoy contento por este podio, era el objetivo hoy. Me hubiera gustado ser segundo, pero no tenía más, no me sentía muy bien con la moto. He estado toda la carrera luchando, se me ha hecho eterna. Al principio he perdido un poco pasando a Mir, muy tarde. El resultado no hubiera cambiado, es el resultado real de hoy. Lo he intentado en todo momento", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, el de Cervera explicó que perdió tiempo en un par de acciones. "No he dosificado mucho; he cometido tres errores que han hecho que perdiera medio segundo en una vuelta, y es fácil que al final se note. En curva siete tuve dos errores, me caí ayer, y el factor psicológico juega malas pasadas a veces", manifestó.

Por último, el pequeño de los Márquez afirmó que los problemas en la puesta a punto le han lastrado en Assen. "Hay que seguir y mejorar en pequeños aspectos en circuitos como este, en el que esperaba ir un pelín mejor. El viernes cometimos un error de puesta a punto. En Alemania hay que empezar un pelín mejor", indicó.

"Fue una cosa del 'setting', que creíamos que iría mejor. El viernes sufrí muchísimo, el sábado de ritmo estábamos muchísimo mejor. La carrera ha sido muy dura por el viento, pensaba que teníamos una moto más estable. Esta tercera posición sabe a gloria", concluyó.