Àlex Márquez: "Es muy importante irse de vacaciones cargados de confianza"

Publicado 10/07/2018 14:14:44 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) tiene claro la importancia de marcharse de vacaciones "cargados de confianza" por lo que buscará "luchar por el podio" en el Gran Premio de Alemania de este fin de semana, mientras que Joan Mir espera estar "otra vez cerca de la cabeza".

"Una vez más, el objetivo principal para este fin de semana, será ser rápido y consistente. Quiero comenzar fuerte desde el viernes para empezar de la manera más positiva", subrayó Márquez en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

En este sentido, el catalán se mostró "decidido al cien por cien a luchar por el podio". "Es muy importante irse de vacaciones cargados de confianza", admitió el tercer clasificado del Mundial de la categoría.

"El año pasado en Sachsenring no me fue muy bien, porque me caí y me hice daño en la espalda. Me queda como consuelo que, durante las primeras vueltas de carrera, fui primero y rodé bastante rápido", sentenció.

Por su parte, su compañero Joan Mir considera que "Sachsenring es un circuito exigente para cualquier piloto". "Me gusta mucho su trazado y gané la carrera de Moto3 el año pasado, así que espero adaptar rápidamente mi estilo con la Moto2 este fin de semana para estar otra vez cerca de la cabeza", comentó.

"En las dos últimas carreras en Barcelona y Assen fui rápido, pero en ambas creo que me faltaba algo para encontrarme completamente a gusto y poder rodar al límite", remarcó el piloto balear, quinto en la general del campeonato.