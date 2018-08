Álvaro Bautista cambiará MotoGP por Superbike: "El piloto quiere correr pero también ganar"

Publicado 23/08/2018 20:13:54 CET

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El motociclista español Álvaro Bautista, actual piloto del Ángel Nieto Team, dejará MotoGP tras 16 cursos completos en el Mundial, para entrar al Mundial de Superbikes de 2019 dentro del equipo Aruba.it Racing - Ducati Team.

"He tenido varias opciones para moverme a Moto2 o WorldSBK. Ahora estoy disfrutando: la próxima temporada pilotaré en WorldSBK con Aruba Ducati. Es un nuevo reto para mí: la confianza que me ha dado Ducati es muy buena. Creo que podemos obtener un buen resultado y estoy deseando empezar este nuevo reto", comentó este jueves el toledano cuando se conoció su cambio.

Explicando el motivo del cambio, Bautista sugiere de la importancia de verse peleando por las victorias y por el triunfo. "Tenía que cambiar y hacer algo que me motivara. A los pilotos nos gusta correr pero también ganar de vez en cuando. El sabor de la victoria, ese luchar por ganar también te gusta", declaró en la rueda de prensa oficial con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña.

El talaverano de 33 años reconoció que su rendimiento no había sido positivo y que la plantilla para 2019 en MotoGP estaba ya casi cerrada. "Después de dos o tres carreras, mi rendimiento no era bueno y se decidieron el 80% de puestos de la parrilla estaba cerrada. Cuando comencé a mejorar y a mostrar mi potencial, no había sitios para quedarme en MotoGP", informó.

El piloto también recordó cómo se ascendía de categoría en épocas pretéritas comparándolo con el presente donde ahora los jóvenes llegan antes a MotoGP. "Recuerdo que hace algunos años, pasabas de categoría si ganabas o si luchabas por ganar. Pero ahora mismo los mánagers se vuelven locos porque si hacen una o dos carreras buenas, ya estás listo para la máxima categoría", desarrolló.

"Creo que no es el paso adecuado. Sea como sea, esto es así ahora. He disfrutado mucho en 125cc, en 250cc y en MotoGP y estoy deseando saber qué pasa en el futuro. Superbikes es un campeonato distinto, con motos diferentes, circuitos distintos... Yo no decido qué pilotos corren en MotoGP, pero creo que en el pasado las cosas eran más correctas", aseveró.

Bautista dio el salto a 250 tras coronarse en 2006 en la categoría de 125. Tres años después, y tras un subcampeonato en 2008, el de Talavera de la Reina dio el salto a MotoGP donde ha estado en los últimos nueve mundiales. Su mejor puesto final fue el 5º puesto de 2012, año en el que hizo dos podios.

Preguntado por si podría volver con Ducati como probador en MotoGP, Bautista advierte que se centrará en el Superbikes y que aún no ha hablado de ese tema. "De momento nuestra idea es hacer el campeonato de Superbike e intentar luchar por él. No hemos hablado, de momento, de hacer de piloto probador de Ducati. Ya hablaremos en el futuro, pero no ahora", dijo.

El manchego declaró que aún no había hecho ningún plan al haber decidido esta semana su cambio de disciplina, pero que está ansioso por conocer a su nueva máquina. "Ya trabajaremos pensando en eso, me gustaría probar la moto lo antes posible. Me gustaría probarla para intentar llegar a la primera carrera sacando el máximo potencial de esa moto", manifestó.

Para Bautista, el campeonato al que aterrizará el año que viene "está creciendo" y tiene "bastante espectáculo". "Estoy contento y me motiva. Superbikes es un campeonato que está creciendo, con bastante espectáculo. Tengo ganas de acabar bien este año y cambiar de aires, con nuevos circuitos y nuevos ambientes", expresó.

Hasta entonces, Bautista seguirá corriendo con su equipo de Moto GP, Ángel Nieto Team, en las últimas ocho pruebas del campeonato del mundo. La siguiente, acaecerá en Silverstone este próximo domingo (14.00).