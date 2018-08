Canet: "Espero que mañana no llueva y que podamos seguir mejorando"

Publicado 10/08/2018 16:29:39 CET

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que ha sacado "conclusiones positivas" de la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, en la que ha terminado en la decimoquinta posición de la combinada de tiempos, y ha deseado que este sábado "no llueva" para poder "seguir mejorando".

"Tengo conclusiones positivas de este primer día, a pesar de que durante la FP1 me costaba mucho sacar el máximo de las curvas de primera velocidad. El freno motor es complicado en este circuito. Sin embargo, en la segunda salida hemos mejorado bastante este apartado. No es algo que se haya reflejado excesivamente en nuestro tiempo, pero sí en las sensaciones encima de la moto", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano, que rodó 31 vueltas, mostró su deseo de que la jornada del sábado sea en seco. "Al final, sólo he podido dar una vuelta despejada. De cara a mañana, espero que no llueva y que podamos seguir mejorando. Es una pista que no nos resulta especialmente favorable, pero aun así seguiremos luchando", manifestó.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, vigésimo octavo, explicó que no se resiente de su lesión, pero que tiene dificultades en Red Bull Ring. "Me he sentido bastante bien de la lesión del pie, pero veo el circuito algo complicado porque siento que estamos en desventaja frente al rendimiento de las máquinas de algunos de nuestros rivales. Sin embargo, eso era algo que ya esperábamos, pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar", subrayó.

"También hay que tocar un par de apartados para mejorar nuestras sensaciones. Mi objetivo hoy se reducía a conocer el circuito lo antes posible e ir mejorando poco a poco para lograr una buena posición en parrilla", finalizó el madrileño.