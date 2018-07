Canet: "Estamos muy fuertes rodando con neumáticos degradados"

Publicado 30/06/2018 15:57:47 CET

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que están "muy fuertes rodando con neumáticos degradados", lo que le ha permitido atar la cuarta posición de salida en la carrera del Gran Premio de Holanda.

"Mis conclusiones del día son positivas, creo que estamos muy fuertes rodando con neumáticos degradados, que pienso es muy importante de cara a la carrera. Mi mejor vuelta clasificatoria la he conseguido con gomas ya usadas, lo que creo tiene bastante valor", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano explicó que la caída le ha impedido mejorar su tiempo. "Ha sido una lástima no poder mejorar mi registro debido a la caída que he sufrido en el último momento por un toque con otro piloto", manifestó.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, que comenzará vigésimo primero, cree que "con una buena salida" podrán estar "con el segundo grupo". "En la tercera sesión libre me encontraba bastante a gusto, preparado para hacer una buena vuelta en la clasificatoria, pero lo cierto es que después nos ha costado más de lo que esperábamos. En los tres últimos parciales somos rápidos, pero me cuesta un poco más en el primero. Ojalá podamos mejorar este aspecto de cara al domingo porque tenemos muchas ganas de hacer una buena carrera", indicó.

"También he encontrado bastante tráfico en pista. Después, al no perfeccionar el primer parcial, se me escapaban los pilotos más rápidos. Si consigo hacer una buena salida en carrera, creo que podemos estar con el segundo grupo, ya que hay cuatro o cinco pilotos que en este momento nos resultan inalcanzables", concluyó.