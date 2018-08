Canet: "Llego con muchas ganas porque las últimas carreras han resultados muy positivas"

Publicado 31/07/2018 17:45:41 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Arón Canet (Team Estrella Galicia 0,0) ha explicado que llega al Gran Premio de la República Checa "muchas ganas de luchar por la victoria" después de haber tenido unas últimas carreras "muy positivas", mientras que su compañero Alonso López ha avanzado que estará "en condiciones de correr" tras su paso por el quirófano.

"Brno es un circuito que me gusta y llego a esta carrera con muchas ganas de luchar por la victoria porque las últimas carreras han resultado muy positivas. Intentaremos culminar ese trabajo con la mejor carrera posible", dijo Canet en declaraciones facilitadas por so equipo.

Por su parte, López explicó que, después de su operación para curar una fractura en el astrágalo del pie izquierdo, comenzó la rehabilitación en el mismo centro donde fue operado y espera llegar a tiempo para rodar en Brno.

"Me quitaron los puntos la semana pasada y he ido experimentando una gran mejoría con el paso de los días. Este martes he recibido el visto bueno del equipo del Dr. Villamor, aunque todavía deberé pasar otro control en Brno. No obstante, creo que estaré en condiciones de correr el próximo fin de semana", vaticinó.