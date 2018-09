Canet: "Me duele el brazo izquierdo, pero han descartado una fractura de húmero"

Publicado 09/09/2018 13:26:56 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que a pesar de que tiene "dolores" en el brazo por la caída sufrida en el Gran Premio de San Marino, que le obligó a abandonar la cita, los primeros exámenes han "descartado una posible fractura de húmero".

"No hay mucho que contar aparte de lo que se ha visto en la pista. No he podido evitar la caída de Jaume Masiá y a partir de ahí, tampoco varios pilotos que rodaban detrás de mí. Ha sido una lástima porque podía haber hecho una buena carrera. Tengo dolores en el brazo izquierdo pero han descartado una posible fractura de húmero", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El valenciano se vio envuelto en un incidente provocado por una caída del español Jaume Masiá (KTM) en la curva 2 del Circuito Internacional de Misano Marco Simoncelli. Tras el de Algemesí, además del piloto de Corbera, cayeron Nicolò Bulega (KTM), Ayumu Sasaki (Honda) y Enea Bastianini (Honda).

"Seguiremos trabajando con la misma determinación a pesar de las dificultades. He perdido puntos respecto a los primeros en el campeonato, pero al menos continúo cuarto y no tengo que lamentar ninguna lesión seria", indicó.

También se vio frustrada por una caída la carrera de su compañero Alonso López. "Ha sido una verdadera pena porque había hecho una gran salida. Rodaba a gusto y muy motivado, pero en la curva 5 he tenido un susto que no he podido salvar y me ha supuesto una caída", apuntó.

"En las dos últimas carreras he percibido un salto de rendimiento, aunque me queda perfeccionar las trazadas para evitar rebasar los límites de la pista. La caída ha sido una pena pero estoy contento por cómo había afrontado todo el fin de semana", concluyó.