Canet: "El Mundial me da igual, quiero luchar por la victoria hasta la última curva"

Publicado 01/07/2018 12:19:23 CET

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que ha terminado en segunda posición este domingo en el Gran Premio de Holanda, ha asegurado que el Mundial le da "absolutamente igual" y que a lo que aspira primero es a "luchar por la victoria hasta la última curva" en cada prueba del campeonato.

"Antes estaba a 40 y algo -puntos-, hemos recuperado puntos, pero este no es el objetivo. El objetivo es tratar de luchar por la victoria en cada carrera. El Mundial me da absolutamente igual, lo que quiero es luchar por la victoria hasta la última curva", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP el piloto, ahora quinto en la general a 24 puntos del líder Jorge Martín, ganador en Assen.

El valenciano analizó la carrera, en la que se subió al cajón por primera vez desde la segunda cita del campeonato. "Desde Argentina no estaba en el podio, pero ha habido carreras en la que he tenido la oportunidad. Iba todo el rato quinto en el grupo delantero, con mucha calma, esperando que tirasen ellos; era una tontería ponerte primero, porque es muy complicado romper el grupo. Finalmente hemos hecho el tonto, porque a falta de cinco yo he intentado tirar para ver si podía romperlo, pero no he podido porque todos estaban muy atentos", manifestó.

"A falta de tres ha habido un momento de 'shock' en el que todos hemos cortado gas, porque nadie quería tirar, querían colocarse detrás para pillar un buen rebufo en la última vuelta. Jorge, a lo tonto, lo ha aprovechado, ha tirado fuerte y nos ha sacado siete décimas en un sexto. He visto esto, me he puesto primero, he tirado todo lo fuerte que he podido, pero finalmente no ha llegado. A falta de dos vueltas creía que era la última, he adelantado a Enea -Bastianini- en la chicane; en la última vuelta Enea ha hecho lo mismo, adelantando en la curva 15 y en la chicane se la he devuelto", continuó.

En ese sentido, se mostró "contento", aunque insistió en que le hubiese gustado más "luchar por la victoria hasta la última curva". "No lo he hecho desde Catar, tengo ganas de luchar por una victoria en la última curva, a ver quién gana", indicó.

"El que más habrá aprendido soy yo yendo detrás, pero era una carrera lenta de ritmo. McPhee nos estaba molestando muchísimo, las KTM en general. No podía ni seguir a Bezzecchi en rebufo. Cuando nos ponemos en serio y pegamos un buen apretón por las curvas es complicado seguirnos, que es lo que ha pasado con Bezzecchi", concluyó.