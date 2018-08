Canet: "Ha sido una carrera muy peleada, de las que realmente se aprende"

Publicado 05/08/2018 12:30:22 CET

El piloto español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), después de acabar este domingo en la segunda posición del Gran Premio de la República Checa de Moto3, ha descrito tal carrera como "muy peleada" y una prueba "de las que realmente se aprende".

"El objetivo era estar todo el rato en cabeza de carrera, porque yo a una KTM no puedo adelantarla. He apretado mucho en la última vuelta, pero me ha costado seguirlos. Ha sido una carrera muy, muy complicada y muy peleada; de las que realmente se aprende", comentó Canet desde el circuito de Brno ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Mi plan era estar entre los dos primeros, porque en la recta yo era algo más lento que la KTM. Pero luego, en las curvas, Di Giannantonio y yo éramos muy fuertes. Y ésa era la estrategia: intentar estar delante del grupo. Aunque salía desde una posición muy retrasada y era difícil adelantar a otros pilotos", explicó el piloto de Corbera.

Pese a todo, Canet dijo que esta segunda posición en la República Checa "es positiva" para sus aspiraciones en el Campeonato del Mundo. "No estoy del todo contento porque en la última vuelta creo que podía adelantar a 'Di Gia', pero él ha sido mejor llegando a recta y no he podido hacerlo. Enhorabuena a 'Di Gia' y a ver qué ocurre en Austria", añadió al respecto.

Después, insistió en su análisis de la carrera. "Ha sido una carrera muy complicada. He intentado ponerme en cabeza de carrera y romper el grupo, pero es muy complicado en este circuito ya que hay mucha gente. Ayer llovió, justamente había mucha temperatura y entonces la carrera ha sido muy lenta, con un grupo muy grande", afirmó.

"Con la moto que tenemos, creo que podemos disputar el Mundial; siempre ha sido posible, yo nunca me he dado por vencido ya que matemáticamente podía estar ahí. Al final es el objetivo, porque todavía tengo 18 años y tal vez el año que viene me quede en Moto3 o no... A lo mejor me quedo en Moto3 a dar un poquito de guerra", bromeó finalmente.