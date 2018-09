Canet: "Ha sido un día complicado, sentía mucho dolor en el hombro"

Publicado 21/09/2018 16:16:51 CET

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha reconocido que durante la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón, en la que ha terminado sexto en la combinada de tiempos, ha sentido "mucho dolor en el hombro", resintiéndose de la contusión en el brazo izquierdo que se produjo en Misano.

"Ha sido un día complicado, la toma de contacto en la FP1 ha sido muy dura porque sentía mucho dolor en el hombro y hemos probado algunas soluciones para minimizar la fatiga. Me han aplicado un analgésico y me he centrado en mantener el hombro caliente en la FP2, porque acoplándome a la moto y frenando tenía mucho dolor en las curvas de izquierda. Espero estar mejor para mañana", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano, que ha dado 25 vueltas al circuito de MotorLand, aseguró que está más "motivado" por correr en España. "Estamos en un circuito que, de por sí, se me da bastante bien y además corremos 'en casa', por lo que estoy muy motivado", indicó.

Por su parte, su compañero Alonso López, vigésimo séptimo, afirmó que espera "mejorar" el sábado. "Hoy me he centrado en frenar fuerte y refinar mis trazadas, que es lo que tenemos que mejorar este año. Tratándose de un circuito que ya conozco, en teoría debería ser más fácil. Nuestro ritmo va mejorando poco a poco", subrayó.

"Ha sido una lástima que en mi mejor vuelta, con neumático nuevo, encontrara tanto tráfico en pista y no pudiera rodar realmente rápido. Ha sido una pena también que me haya anulado mi mejor vuelta. No obstante, este circuito se me da bastante bien, así que confío en que conseguiremos mejorar durante el fin de semana", concluyó.