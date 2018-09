Canet: "Tenemos un buen ritmo y el empuje necesario para el domingo"

Publicado 07/09/2018 16:11:38 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que, aunque podría haber conseguido "un mejor tiempo" en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino, donde terminó quinto de la combinada, tiene "un buen ritmo" y "el empuje" necesario para el domingo.

"Estoy muy contento por este primer día. El circuito me gusta mucho y me he adaptado muy rápido. He tirado fuerte desde el primer momento del día, pero en la segunda tanda he tenido más dificultades porque no he podido disfrutar de ninguna vuelta completamente limpia, sólo al principio de la tanda. Aunque tuviese pilotos obstruyendo mi trazada, he rodado al máximo y acabado quinto", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano, cuarto en la general del Mundial, destacó las buenas sensaciones para afrontar la carrera. "Creo que podía haber conseguido un tiempo mejor, pero tenemos igualmente un buen ritmo y el empuje que nos hará falta en la carrera del domingo", manifestó.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, se mostró satisfecho en su primera toma de contacto con el circuito, en donde ha concluido vigésimo noveno. "Nunca había rodado en Misano y me ha gustado mucho el trazado y estoy bastante contento por cómo he rodado en este primer día", indicó.

"Hemos progresado bastante este viernes y mi tiempo ha resultado positivo, aunque ha sido una lástima que me hayan anulado algunas vueltas. No obstante, mañana seguiremos trabajando porque creo que tenemos potencial para mejorar mucho más", concluyó.