Fenati: "No volveré a correr, trabajaré en la ferretería de mi abuelo"

Publicado 11/09/2018 19:03:29 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Romano Fenati ha confirmado que no volverá "a correr" en el Mundial de motociclismo, después de que su hasta ahora equipo, el Marinelli Snipers Team, rescindiese su contrato por la antideportiva acción sobre su compatriota Stefano Manzi en la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino, y de que MV Agusta y el Forward Racing Team anunciasen también la rescisión del acuerdo que tenían para 2019, y ha anunciado que retomará sus estudios y trabajará en la ferretería de su abuelo.

"El Mundial está cerrado. No volveré a correr. Ya no es mi mundo. Hay demasiada injusticia. Me equivoqué, es cierto, y me disculpo con todos", declaró en una entrevista al diario italiano 'La Repubblica'.

Además, confesó que cambiará por completo de trabajo. "Durante un tiempo, trabajaré en la ferretería de mi abuelo, con él y mi madre. Después de todo, ya lo hice, y luego tengo un proyecto en Ascoli, pero prefiero no hablar de eso", prosiguió.

Fenati fue sancionado con dos carreras de suspensión después de tomarse la justicia por su mano con Manzi, que anteriormente había realizado una acción que hizo que ambos se saliesen momentáneamente de la pista. El de Ascoli protagonizó entonces la acción más antideportiva de lo que va de Mundial al tocar el semimanillar de la moto de su compatriota, accionando su freno en la recta de meta con el objetivo de aminorar su marcha y poniendo la integridad de ambos en peligro.

En otro orden de cosas, el piloto transalpino explicó qué sintió en el momento de la acción. "La sangre se me subió a la cabeza, me puse a mil de adrenalina y la jodí después de varias provocaciones", dijo. "Lo diré en tercera persona, como si fuera un espectador viendo la escena desde fuera: Romano Fenati fue un idiota por reaccionar a una serie de provocaciones", añadió.

En este sentido, considera que la sanción de dos carreras sin competir que le impuso la organización de MotoGP fue "correcta", antes de hablar de su fama de tener mal carácter. "Hay quien siempre se las arregla para mantener la calma, que nunca hace nada estúpido, estaría muy bien. Si lo consiguiera, no habría competido en motociclismo, hubiese entrado en el clero. Un momento de locura a veces puede suceder, simplemente mira lo que también sucede en el fútbol. Pero repito, me equivoqué, no tenía que haberme comportado así", manifestó.

Por otra parte, calificó de absurdas las acusaciones de Manzi de que pretendía matarle. "¿Cómo puede decir algo así? El mío fue más el gesto de alguien que quería decir: 'Detente, mira, si quiero te dejaré caer'", señaló. "Todo ocurrió antes de que hubiera contacto entre nosotros, es lo que hemos visto en imágenes de televisión. Yo estaba en la grava, y él me miró y me señaló para echarme", relató, antes de explicar por qué no fue a pedirle perdón. "En este momento prefiero no exponerme", afirmó.

Sin embargo, el de Ascoli entiende que las acciones de ambos no pueden ser juzgadas de la misma manera. "Cada uno de nosotros ha sido juzgado de manera diferente, sería absurdo ponernos la misma sanción. Mi gesto ha sido mucho más serio, una mala reacción, y es correcto pagar por nuestros errores", subrayó.

Por último, en declaraciones a Mediaset, confirmó que intentará acabar sus estudios. "Ahora volveré a la escuela y terminaré mis estudios. Con la sangre fría, te digo que ya no correré, pero realmente no sé cómo lo veré en cinco años", concluyó.