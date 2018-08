Joan Mir: "La moto no ha funcionado como esperaba"

Publicado 04/08/2018 18:01:49 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), después de ser duodécimo en la jornada de clasificación del Gran Premio de la República Checa de Moto2, ha admitido que su moto "no ha funcionado como esperaba" sobre el circuito de Brno.

"Ha sido un día difícil y la verdad es que no sabemos muy bien qué ha pasado en la clasificatoria, porque la moto no ha funcionado como esperaba. No he tenido buenas sensaciones para apretar y buscar una vuelta rápida", ha dicho Mir, en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Así que mañana salgo duodécimo, lo que no es un gran problema siempre que encontremos una buena puesta a punto y podamos resolver los problemas que hemos tenido en la clasificatoria", añadió finalmente el piloto de Palma de Mallorca.