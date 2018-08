Joan Mir: "Lo ocurrido hoy ha sido una pena después de lo fuerte que me sentía"

Publicado 05/08/2018 17:08:46 CET

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), tras no acabar la carrera de Moto2 en el Gran Premio de la República Checa, ha calificado como "una pena" su abandono a causa de una temprana caída, cortando su buena dinámica sobre el circuito de Brno "después de lo fuerte que me sentía".

"Lo ocurrido hoy ha sido una pena después de lo fuerte que me sentía por la mañana en el 'warm up' y las buenas sensaciones que tenía para la carrera. He hecho una buena salida, pero me tocaron y perdí varias posiciones en las primeras curvas", comentó Mir, en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Después, entrando en la curva 5, me golpeó un piloto y nos caímos juntos. No es lo que quieres que pase, pero así son las carreras", aseguró finalmente el piloto de Palma de Mallorca, que apenas pudo dar vueltas sobre el asfalto checo antes de irse al suelo.