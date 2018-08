Jorge Martín: "Hace una semana de la operación, es que parece imposible"

Publicado 11/08/2018 14:21:45 CET

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Honda), después de acabar segundo durante la jornada clasificatoria de Moto3 en el Gran Premio de Austria, ha afirmado que "parece imposible" su recuperación física, tan solo una semana más tarde de haberse producido una fractura en su muñeca izquierda.

"Ha sido increíble y, la verdad, me he divertido como nunca. Verme delante... Hace una semana de la operación, es que parece imposible. Muy emocionado y con ganas de mañana; se ve duro, pero hoy me he sentido mejor", comentó Martín ante los micrófonos de Movistar Plus, tras concluir la jornada detrás del italiano Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP).

"Me ha venido muy bien descansar esta mañana. No me he levantado del todo bien. Pero gracias a la clínica y al 'fisio' de la clínica, que me está ayudando muchísimo, estamos haciendo un gran trabajo. He notado mucho cambio, como ya sabía, cada día", resumió el piloto madrileño, recuperado en tiempo récord de esa fractura sufrida durante los entrenamientos libres del pasado GP de la República Checa.