Lorenzo: "Esta debería ser una buena pista para nosotros, podemos tener opciones de ganar"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha afirmado este jueves que el Gran Premio de Austria, que se disputará este fin de semana en el circuito de Red Bull Ring "debería ser una buena pista" para su equipo y señaló que pueden tener "opciones para ganar".

"Cada carrera es diferente, tienes que esperar al rendimiento de los pilotos. Obviamente, en esta pista en la que vas a todo gas, hay buena velocidad punta y estabilidad en frenada y debería ser buena pista para nosotros. Honda también ha mejorado, podremos estar cerca para tener opciones de ganar", señaló en rueda de prensa.

El mallorquín está viendo un gran cambio en su moto respecto a las primeras citas del calendario. "Las mejoras en comparación a las primeras carreras han sido enormes, tuvimos mala suerte en Catar, podría haber acabado quinto o cuarto pero me caí, luego fue difícil con la nueva moto. En Mugello conseguí ganar y, a partir de ahí, se vio un Jorge distinto. La última carrera fue fantástica, en el test del lunes mejoramos y hemos sido competitivos con neumáticos usados", indicó.

Pese a ello, el balear apuntó que necesitan mejorar en cuanto a velocidad. "Creo que todavía necesitamos dos o tres décimas de velocidad para ganar. Remontar tantos puntos a Marc es imposible ahora mismo, todo esta bastante igualado en todos los fabricantes. Marc no suele caerse, pero todo es posible en MotoGP, es un deporte peligroso. Aún así, la diferencia de puntos es mucha. A mí me gustaría ganar el campeonato, y si no, quedar segundo, y si no, tercero o cuarto", manifestó.