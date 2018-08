Lorenzo: "Los tres estamos muy compensados en todos los sentidos"

Publicado 11/08/2018 17:07:35 CET

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati), después de ser tercero en la jornada clasificatoria de MotoGP en el Gran Premio de Austria, ha afirmado que tanto él como su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda) y el italiano Andrea Dovizioso están "muy compensados en todos los sentidos".

"Mi baza será la de ellos dos. Los tres estamos muy compensados en todos los sentidos, no perdemos mucho en ningún sector, somos fuertes en las frenadas, somos fuertes en aceleración... Está todo muy igualado", aseguró Lorenzo ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Con neumático de agua voy muy bien; con 'slick' y la pista mixta, me cuesta bastante más coger confianza porque son condiciones muy delicadas. Pero bueno, en la carrera no va a ser así; será en seco, así que tenemos un gran ritmo", añadió el piloto mallorquín.

Por otra parte, Lorenzo admitió que le hubiese gustado "probar más cosas" en su moto, así como "tener más tiempo de probar más 'settings'" y "poner la moto más a mi gusto" antes de la carrera dominical. "Al final, como siempre en el 'qualy', los tiempos han sido muy rápidos. Todo el mundo ha apretado mucho, esta vez con la pista más corta", agregó.

"ESTAMOS DEMOSTRANDO QUE VAMOS FUERTE"

"Teníamos la intención de hacer tres neumáticos. La primera vuelta no estaba muy satisfecho, estaba bastante preocupado; pero, por suerte, en la segunda he mejorado ocho décimas y me he puesto primero. Hemos ido rápido en todos los 'entrenos' y... otra primera línea; estamos demostrando que vamos fuerte en todos los circuitos", resumió.

"Todavía me queda entender alguna cosa para pilotar mejor en el sector 3. El otro día le cogí el gustillo a esperar y podría ser que fuera así también", bromeó el de Palma respecto a la estrategia que seguirá sobre el asfalto del Red Bull Ring.

"No creo que ni Marc ni 'Dovi' vayan al máximo, dependerá también un poco de la salida. Pero en este circuito, de momento, estamos sufriendo un poco con la degradación de los neumáticos; también la gasolina es un poco incógnita, tenemos que estudiar si llegamos a final de carrera con toda la potencia", concluyó Lorenzo.